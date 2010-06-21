کمیته عفاف و حجاب در دانشگاه های لرستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان یکشنبه شب در کارگروه امور بانوان و خانواده استان در محل استانداری لرستان در سخنانی به مقوله حجاب و عفاف و ضرورت آن در دانشگاهها اشاره کرد و بیان داشت: آینده سازانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند باید در همه جنبه ها از جمله عفاف و حجاب معدل لازم را کسب کنند.

وی با تاکید بر اینکه نباید با زور و تحکم اقدام به نهادینه کردن فرهنگ حجاب در جامعه کرد، یادآور شد: باید فلسفه عفاف و حجاب برای دانشجویان و قشر جوان جامعه تبیین شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خواستار تشکیل کمیته حجاب و عفاف در دانشگاهها شد و گفت: این کمیته باید علاوه بر تبیین فرهنگ عفاف و حجاب زمینه ایجاد فضای مطلوب در این زمینه را در دانشگاهها فراهم کند.

چراغیان با تاکید بر اینکه حجاب و عفاف تنها مختص به زنان نیست بلکه مردان نیز باید در این زمینه نکات لازم را رعایت کنند، خاطر نشان کرد: در حوزه عفاف و حجاب از افراط و تفریط باید جلوگیری و معقول و سنجیده عمل کرد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور و مشارکت دانشجویان و جوانان در کارگروه های ویژه این قشر، یادآور شد: معضلات و مشکلات و راهکارها را می توان از خود دانشجویان و جوانان سوال کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر گسترش آموزش ها در میان همه آحاد جامعه، بیان داشت: نیروی انتظامی همچنین باید با افراد و گروه های سازمان یافته در زمینه بد حجابی که در لرستان معدود هستند بررسی های لازم را برای برخورد قانونی انجام دهد.

چراغیان با تاکید بر اینکه هم فکری، صعه صدر و رعایت ویژگیهای نسل جوان باید در طرح های عفاف و حجاب مورد توجه ویژه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: همچنین دستگاههای متولی امر از جمله سازمان بازرگانی، سازمان تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و دفتر امور بانوان استانداری برای معرفی الگوهای پوشش و حجاب به تولید کنندگان اقدام کنند.

مشاور استاندار لرستان در امور بانوان و مدیر کل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان در ادامه این جلسه در سخنانی از راه اندازی شبکه اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر ویژه بانوان در لرستان خبر داد و گفت: در این راستا افرادی در سطح استان شناسایی و ثبت نام شده اند.

روح انگیز جهان افروز تذکر لسانی را از اولویت های این شبکه اجتماعی دانست و بیان داشت: تاکنون 50 نفر از شهرستان خرم آباد و 20 نفر نیز در شهرستان بروجرد برای این امر ثبت نام کرده اند.