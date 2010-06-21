گل و لای سیل مرند خشک شد/ گرد و غبار شدید شهر را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مرند، افزایش ذرات معلق گرد وغبار در مرند، جو این شهر را در وضعیت ناسالمی قرار داده و همین موضوع سبب شده است شهروندان هنگام تنفس، بوی گرد و خاک را کاملا استشمام کنند.

با بروز گردوغبار شدید ناشی از سیلاب اخیر مرند، زندگی شهروندان این منطقه مختل شده و مشکلاتی برای ساکنان منطقه بوجود آورده چنانکه هوای داخل منازل نیز مملو از گردوغبار شده است.

در حالیکه گرد و غبار طی روزهای گذشته به قصه ای تکراری در مرند تبدیل شده اما با این وجود تاکنون مسئولان برای بهبود وضعیت موجود به راه حل کاربردی دست نیافته اند.

کارشناسان با بیان اینکه به دلیل ریز بودن قطر این ریزگردها احتمال ورود به سیستم خون رسانی افراد وجود دارد، از عموم شهروندان به ویژه کودکان، سالمندان، بانوان باردار و افراد مبتلا به بیماری قلبی ،عروقی و بیماری های تنفسی خواسته اند از حضور در خیابان ها و قرار گرفتن در معرض آلودگی خودداری و سعی کنند حدالامکان در محیط خارج از منزل ماسک زده و از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.

در حالیکه هنوز آماری در خصوص بستری شدن مبتلایان به انواع بیماریهای عروقی، تنفسی، عفونت های چشم و گلو اعلام نشده است اما افزایش استفاده از ماسک ملموس است؛ ضمن اینکه افزایش آلودگی هوا و بروز پدیده گرد و خاک موجب ایجاد بروز انواع بیماری های گیاهی و بسته شدن روزنه برگها و اختلال در سیستم فیزیولوژی گیاهان نیز خواهد شد.

پنجشنبه گذشته بارش شدید باران منجر به جاری شدن سیل در شهرستان مرند شد.