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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

سهمیه قرارداد خواهر خواندگی جاسک و بندر خصب بدون استفاده مانده است

سهمیه قرارداد خواهر خواندگی جاسک و بندر خصب بدون استفاده مانده است

بندرعباس خبرگزاری مهر: مدیرعامل تعاونی های مرزنشینان شهرستان جاسک گفت: از سهمیه قرارداد خواهر خواندگی بندر جاسک با بندر خصب کشور امارات هیچ استفاده ای نمی شود در صورتی که اجرایی شدن این قرارداد می تواند منشا تحول اقتصادی و اشتغال در بندر جاسک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندر جاسک، عباس آبکار صبح دوشنبه در کمیته توسعه تجارت شهرستان جاسک افزود: تردد و تجار جاسک و خصب طی 72 ساعت بدون اخذ روادید٬ راه اندازی بازارچه مرزی مشترک و ایجاد شرکت صیادی مشترک از مهمترین مفاد قرارداد خواهرخواندگی جاسک با خصب است که تا کنون از این مفاد هیچ استفاده نشده است.

وی ادامه داد: هم اکنون تجارت بین این دو بندر به صورت پراکنده و غیرقانونی در قالب فروش ماهی و میگو انجام می شود که خطرات زیادی را به دنبال دارد و باعث ایجاد مشکلات بین دو کشور می شود.
 
مدیرعامل تعاونی های مرزنشینان شهرستان جاسک به ایجاد مشاغل کاذبی از قبیل قاچاق انسان و مواد مخدر در این منطقه اشاره و اظهار داشت: با هدفمند کردن تجارت بین دو بندر جاسک و خصب در قالب قانون و اجرای قرارداد خواهر خواندگی این دو بندر می توان از ایجاد این مشاغل کاذب تا حد زیادی جلوگیری کرد.

آبکار بیان داشت: بهبود شرایط بازرگانی عامل رشد اقتصادی منطقه در شرایط فعلی است و اجرایی شدن این قرارداد  منشا تحول اقتصادی و اشتغال در بندر جاسک می شود.
 
وی تصریح کرد: برای آموزش دادن هزار جوان جاسکی جهت ایجاد اشتغال در زمینه  تجارت های مرزی آمادگی داشته و  این افراد را برای ایجاد ارتباط راهنمایی و زمینه اشتغال آنها را فراهم کنیم.
 
مدیر عامل تعاونی های مرزنشینان جاسک در ادامه شرایط تجارت بین دو بندر را کاملا مساعد ارزیابی کرد و گفت: از طریق روابط شرکت های خصوصی همکار با تجار بندر خصب مذاکره کرده و آنها نیز راغب به همکاری و تجارت با بندر جاسک هستند .
 
آبکار ادامه داد: با اینکه بندر جاسک قابلیت پذیرش کشتی های اقیانوس پیما را ندارد اما با تکمیل بندر چند منظوره جاسک می توان از این پتانسیل در جهت تجارت منطقه ای و محلی به خوبی استفاده کرد.
 
وی به جاذبه های توریستی جاسک از قبیل ابنیه تاریخی، شتر سواری صحرایی٬ مکان های آب درمانی موسوم به پوراف و جنگل های حرای منحصر به فرد این منطقه اشاره کرد و گفت: با توسعه تجارت بین دو بندر جاسک و خصب می توان در بحث تبلیغاتی جذب توریست و سرمایه های خارجی نیز موفق بود.

کد مطلب 1104500

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