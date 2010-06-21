تولید موتور 4 سیلندر ژنراتور با قابلیت کار با گاز شهری در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید غفارزاده طراح این ژراتور پیش از ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: این موتور با توجه به استفاده از گاز شهری و عدم استفاده از مخازن برای سوخت گازوئیل که حجم و مکان عظیمی از نمونه های قبلی را در بر می گرفت کاربرد فراگیری در تمامی مراکز مسکونی، تجاری و صنعتی در تولید برق دارد.

وی افزود: بازگشت سرمایه گذاری صورت گرفته برای تهیه این نوع موتور در کمتر از 4 سال پیش بینی شده که عمده دلیل آن استفاده از سوخت ارزان گاز و قابل دسترس در تمام نقاط کشور است.

غفارزاده با اشاره به تولید نمونه هایی از این محصول به صورت محدود در آمریکا و کره تولید گفت: قیمت تمام شده ژنراتور تولید در این کشورها بیش از 250 میلیون ریال است در حالیکه موتور ژنراتور طراحی و تولید شده در شرکت موتورسازان با کاهش 64 درصدی هزینه تمام شده آن با 90 میلیون ریال قابل تولید انبوه است.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل الکترونیکی نیز درباره سایر ویژگی های این طرح می گوید: از دیگر ویژگی های این موتور می تواند به گاورنر الکترونیکی استفاده شده در آن اشاره کرد که در مقایسه با نمونه های استفاده شده در ژنراتورهای گازوئیلی می تواند در تثبیت و کنترل دور موتور جهت ثابت نگه داشتن فرکانس برق موفق عمل کند.

دکتر دباغ افزود: گاورنرهایی متداول برای استفاده در ژنراتورهای برقی صدمه های قابل توجهی به دلیل غیر خطی بودن سیستم الگوریتم آنها برای این دستگاه به دنبال دارند که باعث کاهش عمر مفید این موتورها می شوند.

مدیرعامل شرکت موتورسازان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در مورد موتور 4سیلندر ژنراتور اظهار داشت: پیش بینی شده تا سالانه500 دستگاه از این نوع موتور در موتورسازان تولید شودکه با نیاز داخلی بازار کشور برابری می کند.

مهندس زرین قلم اضافه کرد: با توجه به کاهش هزینه این محصول در مقایسه با نمونه های خارجی قابلیت عرضه در بازارهای جهانی نیز برای این محصول کاملا ملموس و دور از انتظار نیست.

وی پیش بینی کرد: تولید انبوه این محصول از شهریور امسال در شرکت موتورسازان گروه صنعتی تراکتورسازی ایران آغاز شود.

این محصول به شماره 44732 در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.