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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

تولد مارال در پارک حیات وحش لوندویل آستارا

تولد مارال در پارک حیات وحش لوندویل آستارا

رشت - خبرگزاری مهر: یکی از مارالهای نگهداری شده و تحت حمایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در پارک طبیعت گردی حیات وحش لوندویل، سومین تکثیر طبیعی در این پارک را با موفقیت تجربه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پارک طبیعت گردی لوندویل آستارا با هدف توسعه گردشگری طبیعی بهره برداری پایدار از مناطق تحت مدیریت، اشتغالزایی، معرفی مناطق به عموم مردم، آموزش مفاهیم زیست محیطی، ترویج و آموزش قوانین و مقررات حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب، آلودگی و خودداری از پخش زباله و پسماندهای غیرقابل تجزیه در منطقه ایجاد شده است.

 در حال حاضر هشت رأس گوزن زرد ایرانی (چهار نر و چهار ماده) و 12 رأس مارال در این پارک نگهداری می شود، گوزنهای زرد تاکنون زایمان نداشته اند اما در سال گذشته دو نوزاد مرال به دنیا آمد، امسال نیز اولین نوزاد مارالها در هفته محیط زیست به دنیا آمدند.

کد مطلب 1104523

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