پنجره واحد در همدان راه‌ اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان در حاشیه راه اندازی این اتاق با تأکید بر لزوم توجه به بخش صنعت، اظهار داشت: این اتاق به منظور حل سریعتر و بهتر مشکلات و مسائل بخش تولید استان همدان راه اندازی شده است.
کرم رضا پیریایی این اتاق را کانونی برای مراجعه سرمایهگذاران و تولیدکنندگان استان همدان دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش میتوان به تسهیل انجام سرمایهگذاری در استان به منظور پیشرفت روزافزون آن امیدوار بود.
وی کار تولیدکننده را اقدامی ارزشمند و قابل توجه خواند و اظهار داشت: باید فرهنگسازی مناسبی در خصوص شناساندن ارزش تولید و کار تولیدکننده در جامعه صورت پذیرد که تحقق این امر همت و تلاش همگانی را می طلبد.
استاندار همدان از راهاندازی تور فرهنگی، هنری و ورزشی به منظور بازدید از بخشهای مختلف تولیدی استان همدان و انعکاس آن در رسانه ها خبر داد و گفت: با این شیوه تبلیغ، همدان و توانمندی های تولیدی آن در سطح کشور بهتر ظهور و بروز می یابد.
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