احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: همچنین به 11 هزار و 375 نفر نیز از طریق تلفن 129 در حوزه های قضایی مشاوره و معاضدت قضایی رایگان ارائه شده و به تعداد هزار و 754 نفر وکالت معاضدتی رایگان داده شده است.

وی اظهار داشت: دو هزار و 127 فقره پرونده در حوزه منابع طبیعی طی سال گذشته در استان تشکیل شده است که از این میزان هزار و 112 مورد تاکنون مختومه شده است.

فاضلیان اظهار داشت: همدلی و انسجام در برخورد با متجاوزین به عرصه های ملی نیاز ضروری است و همه دستگاه ها در این زمینه همکاری مساعد باید داشته باشند.

وی بیان داشت: 30 حکم قلع و قمع در مورد ساخت و ساز غیر مجاز در روستای زیارت گرگان از ناحیه کمیسیون 99 صادر شده که باید اجرا شود و همکاری بخشهای مربوط جهت اجرای احکام صادره ضروری است.

وی عنوان کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان در استان جدی است و شمار زندانیان موجود در استان نشانه برخورد قاطع در این بخش است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 645 مددجوی زندانهای استان مشمول تخفیف مجازات و 213 نفر مشمول آزادی مشروط شدند.

رئیس دادگستری گلستان به فعالیتهای کمیته عفو و تخفیف مجازات استان اشاره و اضافه کرد: هزار و 296 نفر از تسهیلات عفو استفاده کردند و 698 نفر از محکومین نیز مجازاتشان تقلیل یافت.

وی در فعالیتهای هیئتهای حقوق شهروندی نیز اظهار داشت: در سال 88 بازرسان هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان از تمام حوزه های قضایی، پاسگاه ها و کلانتری ها بازرسی کرده و به هفت نفر از پرسنل قضایی و یک نفر از پرسنل اداری تذکر کتبی داده شده است و 13 مورد تشویق بعنوان پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی شده است.