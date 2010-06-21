زندگی مسلمانان اروپایی از دریچه دروبین به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خلیج تایمز، این نمایشگاه که آثار عکاسی احمد کراسن مسلمان دانمارکی را به نمایش گذاشته تا 14 آگوست (23 مرداد) با عنوان " دنیا- نگاه اجمالی به زندگی مسلمانان در اروپا" ادامه دارد و قصد دارد بینش و بصریتی را نسبت به زندگی عادی مسلمانان در اروپا ارائه کرده و زندگی آنها را به جامعه اسلامی در جهان اسلام مرتبط کرده است.

در این نمایشگاه بیش از 70 تصویر توسط هنرمند انتخاب شده تا موضوعات اصلی را با تأکید بر جستجوی آنها در راه همزیستی مسالمت آمیز و هماهنگی میان مسلمانان و غیرمسلمانان سراسر اروپا آن هم در زمانی که تنشهای سیاسی، اجتماعی و دینی افزایش یافته ارائه کند.

منال عطایا مدیرکل دپارتمان موزه تمدن اسلامی شارجه از برگزاری این نمایشگاه منحصر به فرد برای نخستین بار ابراز مسرت کرد و گفت: احمد کراسن نگاه اجمالی و کلی به زندگی جوامع اسلامی در اروپا فراهم کرده و این تصاویر به عنوان یک پل فرهنگی در تأکید بر زندگی مسلمانان در اروپا و ترویج صلح از سوی جوامع اسلامی در سراسر دنیا محسوب می شود.

کراسن در سال 1977 حرفه عکاسی را با یک دوربین روسی زنیت آغاز کرد به طوری که خود در این رابطه می گوید که این دوربین مهمترین همراه من در مسیر معنوی به اسلام بوده است. در نظر من اهمیت نور در عکاسی پلی میان اسلام و عکاسی است.

این عکاس مسلمان در سال 1955 در آلمان و در یک خانواده مذهبی پروتستان متولد شد. فضا و رویدادهای سیاسی دهه شصت و هفتاد میلادی در تحول شخصیت وی نقش داد. در سال 1978 وی آلمان را به مقصد دانمارک ترک کرد و از آن زمان تا کنون در کپنهاگ زندگی می کند.

احمد کراسن بین سالهای 1979 و 1885 به آسیا، آفریقا و نیوزیلند برای یافتن پاسخ به پرسشهای بسیارش در رابطه با زندگی و مرگ سفر کرد و در نهایت در سال 1992 مسلمان شد.

کراسن درباره برگزاری نمایشگاه عکاسی خود در شارجه گفت: این نخستین بار است که می تواند دغدغه خود را برای مستند کردن زندگی مسلمانان اروپایی با برادران و خواهران خود در خاورمیانه سهیم شوم. امیدوارم این تصاویر انعکاس مثبتی از حضور، تجارب و آرمانهای آنها در جوامعی باشد که در آن زندگی می کنند.

عایشه دیمز متولی موزه تمدن اسلامی شارجه گفت: مطلع شدن از حقایقی درباره زندگی مسلمانان اروپایی از طریق تصاویر کراسن بسیار جذاب است. درحالی که بسیاری از ما از حضور جوامع بزرگ اسلامی در اروپا مطلع هستیم اما اطلاع اندکی درباره تجارب فردی آنها داریم. این تصاویر فرصتی را برای برقراری ارتباط قلبی با همتایان مسلمان خود در اروپا و در سطحی مستقیم و انسانی فراهم می کند.