  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

سرانه فضای ورزشی هرمزگان به 90 سانتی متر رسید

سرانه فضای ورزشی هرمزگان به 90 سانتی متر رسید

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان گفت: سرانه فضای ورزشی استان هرمزگان به 90 سانتی متر مربع رسید و طبق سندی که در سال جاری ارائه شد این سرانه به دو متر مربع افزایش می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس محمد حسن پرآور در جلسه کارگروه اجتماعی اعلام کرد: از 175 میلیارد تومان اعتبارات سالیانه به دستگاه‌های دولتی 17.5 میلیارد تومان بودجه پنج ساله به بخش ورزشی اختصاص داده می‌شود که در سند توسعه موضوعی نیز به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی متخصص و تحصیل کرده ورزشی دراستان، تربیت این نیروها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار داشت: برای برگزاری سمینارها و همایش های بین المللی اعتباری در نظر گرفته شده است که در بخش های عمرانی و فرهنگی به تصویب رسید.

پراور در پایان افزود: 35 میلیارد تومان بودجه برای اجرای سیمنارها و همایش های بین المللی در سال جاری به تصویب نرسید که امیدواریم با بررسی دوباره بتوانیم با جذب اعتبار لازم این طرح را به تصویب برسانیم.

کد مطلب 1104575

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها