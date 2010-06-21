سرانه فضای ورزشی هرمزگان به 90 سانتی متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس محمد حسن پرآور در جلسه کارگروه اجتماعی اعلام کرد: از 175 میلیارد تومان اعتبارات سالیانه به دستگاه‌های دولتی 17.5 میلیارد تومان بودجه پنج ساله به بخش ورزشی اختصاص داده می‌شود که در سند توسعه موضوعی نیز به آن توجه شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود نیروی متخصص و تحصیل کرده ورزشی دراستان، تربیت این نیروها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اظهار داشت: برای برگزاری سمینارها و همایش های بین المللی اعتباری در نظر گرفته شده است که در بخش های عمرانی و فرهنگی به تصویب رسید.

پراور در پایان افزود: 35 میلیارد تومان بودجه برای اجرای سیمنارها و همایش های بین المللی در سال جاری به تصویب نرسید که امیدواریم با بررسی دوباره بتوانیم با جذب اعتبار لازم این طرح را به تصویب برسانیم.