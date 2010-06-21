صدور مجوز انتشار 20 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت کلانشهرهای کشور

علیرضا نوین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این میزان انتشار هزار میلیارد ریال سهم شهرداری تبریز است که خوشبختانه مقدمات انتشار این اوراق فراهم شده و این اوراق از روز ششم تیرماه جاری از طریق شعب منتخب بانک سپه در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

وی از آغاز انتشار و فروش اوراق مشارکت شهرداری برای احیای بافت های فرسوده شهری موسوم به پروژه عتیق از هفته نخست تیرماه خبر داد.

نوین با اعلام این که این اوراق برابر اعلام قبلی از روز ششم تیرماه از طریق شعب منتخب بانک سپه منتشر و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت اظهار داشت: انتشار این اوراق در راستای تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه چهارم توسعه کشور صورت خواهد گرفت.

وی افزود: تکالیفی که براساس آن شهرداری ها به منظور احیای بافت های فرسوده و نیز رفع دیگر مشکلات موجود در کلانشهرها ، مجوز انتشار این اوراق با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی را دریافت کرده اند.

شهردار تبریز با اشاره به جزئیات بیشتر انتشار اوراق مشارکت شهرداری گفت: این اوراق بی نام ، قابل واگذاری به غیر و سه ساله بوده و سالانه 16 درصد سود علی الحساب هر سه ماه یک بار به آن تعلق خواهد گرفت.

نوین همچنین از پیش بینی انتشار بالغ بر 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جدید در قالب قانون برنامه پنجم توسعه خبرداد و افزود: از این میزان نیز دو هزار میلیارد ریال سهم شهرداری تبریز است که پس از طی مراحل قانونی ، نسبت به انتشار این اوراق جدید نیز اقدام خواهد شد.

نوین در عین حال پیرامون محل هزینه کرد اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت شهرداری گفت: این یک هزار میلیارد ریال حاصل از محل فروش اوراق مشارکت ، در پروژه عظیم عتیق ، که از جمله پروژه های احیای بافت فرسوده است هزینه خواهد شد و با اجرای این طرح عظیم علاوه بر احیای این منطقه و نوسازی آن ، نسبت به مقاوم سازی و بدنه سازی اصولی منطقه اقدام خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین از عموم شهروندان تبریزی و علاقمندان سرمایه گذاری در این طرح دعوت کرد با خرید اوراق مشارکت، ضمن همکاری با شهرداری گامی بلند در راستای عمران و آبادانی شهر نیز بردارند.