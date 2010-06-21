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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

پارکینگهای عمومی تا پایان سال به سیستمهای هوشمند مجهز می شوند

پارکینگهای عمومی تا پایان سال به سیستمهای هوشمند مجهز می شوند

مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک از به کارگیری سیستمهای هوشمند در پارکینگهای عمومی برای مدیریت و خدمات رسانی در این پارکینگها خبر داد و گفت: تا پایان سال پارکینگهای عمومی به تابلوهای تعیین ظرفیت پارک خودرو و سایر سیستمهای هوشمند مجهز می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن آقایی ادامه داد: ساخت و توسعه پارکینگهای عمومی به منظور کاهش پارک حاشیه ای و اشغال معابر توسط خودورهای پارک شده، مورد توجه ویژه شهرداری تهران قرار دارد و در تلاش هستیم با به کارگیری سیستمهای هوشمند، خدمات بهتری را به شهروندان ارایه کنیم.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث نخستین پارکینگ تمام مکانیزه از نسل جدید این نوع پارکینگ‌ها در خیابان ایرانشهر به اتمام رسیده است گفت: به زودی پارکینگ تمام مکانیزه ایرانشهر با 164 فضای پارک خودرو به بهره برداری می رسد و این پارکینگ کاملا مطابق بر تکنولوژی‌های روز دنیا احداث شده است.
 
آقایی افزود: علاوه بر پارکینگ مکانیزه خیابان ایرانشهر، احداث دو پارکینگ تمام مکانیزه دیگر در خیابان ولیعصر(عج) در دست بررسی است و در تلاشیم تا تعداد پارکینگهای تمام مکانیزه در شهر را افزایش دهیم.
 
 
کد مطلب 1104608

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