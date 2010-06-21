رسیدگی به هنرمندان سالخورده از وظایف دولت است

رهبر مهمان ارکستر سمفونیک تهران ضمن بیان این مطلب با اظهار تاسف از کم توجهی مسئولان به اساتید هنرمند در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : پشتوانه های اصلی هنرمندان در سالهایی که در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند مردم و استقبال گرم آنها است و همین علاقه نوعی دلگرمی و آرامش خاطر نزد هنرمند را به وجود می آورد و به طور معنوی حمایت می شوند اما آنچه مسلم است حمایت و رسیدگی از هنرمندان بیمار به عهده مسئولان و نهادهای فرهنگی است.

شهرداد روحانی در ادامه با اشاره به نقش اساتیدی چون محمد نوری که در ارتقاءسطح فرهنگ جامعه تلاش کرده اند افزود : پویایی یک جامعه ارتباط مستقیمی با هنر و هنرمند دارد و اگر این ارتباط برقرار نشود طبیعی است که جامعه دچار رخوت و رکود می شود بنابراین برای رسیدن به جامعه ای پویا و با نشاط باید هنرمندان را دریافت.

وی در ادامه با اشاره به برنامه آتی این ارکسترگفت : با توجه به وقت اندکی که داشتیم خوشبختانه تمرین ها به خوبی پیش رفت و ارکستر آماده اجرای رپرتواری جدید است؛ارکستر سمفونیک تهران قطعه "کاپریس ایتالیایی" اثر آهنگساز روسی چایکوفسکی را به عنوان نخستین قطعه اجرا می کنند و پس از آن قطعاتی با عنوان "فریاد تهی"،"حماسه"،"سرزمین مادری" و "اصفهان" از ساخته های خودم اجرا می شود و در پایان هم سوئیت سمفونی شهرزاد اثر ریمسکی کروساکوف در چهار موومان به روی صحنه می رود .

روحانی در ادامه به دلایل انتخاب این قطعات برای دومین اجرای ارکسترسمفونیک تهران در سال جاری اشاره کرد و گفت : بعد از اجرای اول ارکستر سمفونیک درنظر داشتم قطعاتی کاملا متفاوت از آنچه پیش از این مخاطب شنیده اجرا کنم به همین دلیل این قطعات را انتخاب کردم و خوشبختانه اجرای آنها برای نوازنده های ارکسترهم جالب و جذاب بود و استقبال خوبی کردند.

وی درباره چگونگی ادامه همکاری خود با ارکستر سمفونیک تهران گفت : برای ماندن در ایران هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ام وپس از اجرای ارکستر سمفونیک تهران بلافاصله باید برگردم و درنهایت مجبورم خاطرات خوب و پربار با ارکستر بودن را با خود ببرم چراکه همکاری من با ارکسترسمفونیک تهران بسیار لذت بخش بود و مطمئن هستم که آثار خوب این با هم بودن در آینده دیده می شود.

رهبرمهمان ارکستر سمفونیک تهران درپایان افزود :لازم به ذکر است که کنسرت ارکسترسمفونیک تهران در تاریخ 4 ،5 ،8 و 9 تیرماه ساعت 21 در تالار وحدت اجرا می شود و قرار است آلبوم موسیقی این ارکستر همزمان با برگزاری کنسرت منتشر شود.