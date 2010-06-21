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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

سانفرانسیسکو کرونیکل:

اعتراض آمریکایی ها مانع تخلیه بار کشتی اسرائیل در سواحل کالیفرنیا شد

اعتراض آمریکایی ها مانع تخلیه بار کشتی اسرائیل در سواحل کالیفرنیا شد

یک روزنامه غربی در گزارشی از تظاهرات صدها آمریکایی در اعتراض به جنایت وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه کاروان آزادی و ممانعت آنها از تخلیه بار کشتی این رژیم در بندر اوکلند کالیفرنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سانفرانسیسکو کرونیکل در گزارشی اعلام کرد: صدها نفر از تظاهرکنندگان آمریکایی روز گذشته در اعتراض به اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی در حمله به کاروان آزادی در بندر اوکلند کالیفرنیا گردهم آمدند تا مانع تخلیه بار کشتی این رژیم در این بندر شوند.

بر اساس این گزارش، پلیس آمریکا تخمین زد که بیش از 500 تظاهر کننده اوایل روز گذشته به منظور جلوگیری از تخلیه بار کشتی رژیم صهیونیستی در بندر اوکلند کالیفرنیا تجمع کردند.

همچنین تظاهرکنندگان به نشانه اعتراض به محاصره نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی در بندر اوکلند کالیفرنیا گردهم آمدند.

در همین حال یکی از افراد شرکت کننده در تظاهرات هدف از این اقدام را تحریم کشتی رژیم صهیونیستی به مدت 24 ساعت اعلام کرد و اظهار داشت: توانستیم به هدف خود دست یابیم.

بالگردهای رژیم صهیونیستی در نخستین ساعات روز دوشنبه 10 خرداد ماه با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی اعزامی به غزه حمله کردند و با به گلوله بستن فعالان صلح که اکثر آنها ترک بودند، در جنایتی هولناک 19 نفر را کشته و 60 نفر را زخمی کردند. البته برخی منابع آمار تلفات این حمله را 9 کشته و 48 زخمی اعلام کرده اند. 

کد مطلب 1104625

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