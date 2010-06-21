داریوش بابائیان تهیه کننده این فیلم در این باره به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید فیلم سینمایی"اینجا تاریک نیست" به کارگردانی محمدرضا خاکی آغاز شده‌ و تا کنون حضور رضا یزدانی به عنوان خواننده و بازیگر یکی از نقشها قطعی شده است. طی هفته آینده بقیه بازیگران فیلم نیز اعلام می‌شوند.

وی ادامه داد: تا کنون ازعوامل پشت دوربین با محمد مجیدی به عنوان مدیر فیلمبرداری و فهیمه ساعی مدیر تولید قرارداد امضا شده است. امیدوارم تا 20 تیرفیلمبرداری این فیلم سینمایی آغاز شود. "اینجا تاریک نیست" در تهران، بندرعباس، چابهار و سد کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

بابئیان افزود: این فیلم سینمایی پروژه‌ای حماسی وسنگین است که بیش از 50 بازیگر حرفه‌ای در آن به ایفای نقش می‌پردازند. "اینجا تاریک نیست" با حمایت و همکاری وزارت نیرو ساخته می‌شود و بخش زیادی از فیلمبرداری این فیلم نیز قرار است بر روی اسکله‌های متعلق به وزارت نیرو انجام شود. مجری طرح این پروژه موسسه شکوفا فیلم است.

رضا خاکی تا کنون فیلمهای تلویزیونی "سکوت فریاد می‌زند"، "زنده‌گل"، "این یک سراب نیست"، "تنهایی دیگر"، "دختر سکوت" و" تلاش" را کارگردانی کرده است.