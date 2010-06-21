به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو روزاتو، مدافع پیشین تیم ملی ایتالیا که همراه این تیم در جام ملت‌های اروپا سال 1968 شرکت کرده بود، در سن 66 سالگی در شهر تورین درگذشت.

روزاتو سابقه بازی در تیم‌های تورین، جنوا و میلان بازی را دارد و به خصوص نام وی با باشگاه قرمز و مشکی‌های میلان پیوندی عمیق خورده بود. به طوری که این مدافع، در تیم میلان به مدت 7 سال بازی کرد و در این مدت باشگاه میلان چهار با قهرمان جام باشگاه‌های اروپا، یک بار قهرمان جام بین قاره‌ای و دو بار قهرمان جام در جام باشگاه‌های را برد.

وی همچنین در جام جهانی 1970 مکزیک در تیم ملی ایتالیا حضور یافت و ایتالیا در این جام توانست عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. روزاتو در این دوره از جام جهانی به عنوان بهترین مدافع پوششی معرفی شد. به طوری که در جام جهانی مکزیک در بازی ایتالیا و آلمان که با نتیجه 4 بر 3 به نفع ایتالیا پایان یافت وی در خط دفاعی لاجوردی پوشان نقش کلیدی ایفا کرد.

به منظور بزرگداشت یاد و خاطره این فوتبالیست سابق تیم ملی ایتالیا، لاجوردیهای جام جهانی 2010 در دیدار روز گذشته مقابل نیوزلند با بازوبند مشکی در زمین حاضر شدند.

روزاتو از 10 سال قبل با بیماری سرطان مبارزه می کرد. وی دارای سه فرزند به نامهای "کارولا"، "داویده" و "الساندرو" است.

سایت باشگاه میلان در روی سایت خود پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت هم تیمی سابق خود منتشر کرد.

روبرتو روزاتو، بازیکن فقید تیم ملی ایتالیا