هدر روی گاز معادل 5 فاز پارس جنوبی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مخلص‌الائمه امروز دوشنبه در پنجمین کنگره ملی انرژی و اقتصاد در تهران درباره برخی اقدامات انجام شده برای تسریع در انجام پروژه‌های مختلف صنایع نفت و گاز با اشاره به برنامه ریزی برای تدوین سند ملی راهبرد جامعه انرژی، گفت: همچنین برای تدوین برنامه جامع اجرایی راهبرد و سند دیپلماسی انرژی نیز برنامه ریزی‌هایی انجام شده است.

مدیرکل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی همچنین از تشکیل کمیته عالی صیانت از منابع هیدروکربوری در سطح کشور خبر داد و افزود: در این کمیته علاوه بر وزارت نفت و برخی از وزارتخانه‌های دیگر، اعضای کمیسیون انرژی مجلس، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبریدی ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی و برخی از کارشناسان و نخبگان صنعت نفت حضور دارند.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای تعریف برنامه جامعه توسعه مصرف گاز و اصلاح بهبود ساختار صنعت گازی کشور تصریح کرد:‌ همچنین یکی از برنامه های در دست اجرای مدیریت و برنامه ریزی برای جلوگیری از اتلاف گازهای همراه نفت در صنایع مختلف نفت و گاز کشور است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه هم اکنون معادل دو فاز پارس جنوبی گاز همراه نفت سوزانده می‌شود، اظهار داشت: همچنین در فرآیند تولید پالایشگاه‌های مختلف کشور معادل دو تا سه فاز گاز سوزانده می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به تدوین تراز گاز کشور، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند فعلی تراز واردات و صادرات گاز کشور منفی شود.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به تاکید مقامات ارشد کشور برای جلوگیری از خام فروشی، تاکید کرد: باید با برنامه ریزی‌های اصولی امکان صدور فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و گازی و ایجاد ارزش افزوده فراهم شود.

مخلص‌الائمه در ادامه با تاکید بر ضرورت تدوین سبد بهینه سوخت کشور، اظهارداشت: سال گذشته سبد سوخت خودروهای کشور تدوین شد اما به نظر می‌رسد در طراحی این سبد انرژی ایراداتی وجود دارد و نظرات وزارت نفت هم اعمال نشده است.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه میادین مشترک نفت و گاز، خاطرنشان کرد:‌ برای توسعه این میادین افزایش اختیارات وزارت نفت به منظور برگزاری مناقصات و استفاده حداکثری از توان سازندگان داخلی باید افزایش یابد.