دفتر جذب سرمایه گذار خارجی به بورس ایران در اروپا گشایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سرمایه‌گذاری کارآمد از گشایش قریب‌الوقوع دفتر ویژه جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بورس ایران در قلب اروپا خبر داد.

علی کارآمد ضمن تشریح فعالیتهای این شرکت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران، گفت: این شرکت سرمایه گذاری اقداماتی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاران ایرانی داخل کشور به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه انجام داده است و بزودی از طریق افتتاح دفتری در کشور چک به جذب سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم اروپا و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی مایل به فعالیت در بورس تهران اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به بازدهی 4‌/‌57 درصدی بورس تهران در سال گذشته گفت: بازار سرمایه ایران در سال گذشته به سرمایه‌گذاران 57 درصد بازدهی داد و در دو ماه اول سال جاری نیز بازدهی بورس به 1/13 درصد می‌رسد و این در شرایطی است که بازارهای مالی و بورسهای فعال دنیا با رکود فراگیر و مشکلات نقدینگی و در مجموع بحران اقتصادی مواجه شده بودند.

وی ادامه داد: اما بورس تهران با شرایط ذکر شده یک دوران پررونق و پویا را پشت ‌سر گذاشت، تا جایی که سرمایه‌گذاران از آن سوی مرزها به عدم بهره‌مندی از بازدهی بسیار قابل توجه بورس ایران طی سال گذشته غبطه خورده و این سئوال را دائما تکرار می‌کنند که چرا زودتر از این به سراغ بازار سرمایه ایران نیامدیم؟

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیتهای بروز مرزی سرمایه‌گذاری کارآمد قرار است از قلب اروپا آغاز شود؟ گفت: با توجه به اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله یونان، پرتقال و اسپانیا با بحران اقتصادی و بدهی‌های کلان مواجه شده‌اند، در حال حاضر بازارهای مالی و غیرمالی قاره سبز برای سرمایه‌گذاران اروپایی، جذابیت ندارد، از این رو آن ها به دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری هستند.

کارآمد ادامه داد: از آنجا که بورس تهران از یک سال گذشته تاکنون بازدهی قابل توجهی داشته و از طرفی دیگر اطمینان برای امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ایران برای این سرمایه‌گذاران به‌وجود آمده است، هم‌اکنون بهترین زمان برای جذب سرمایه ‌گذاری‌های خارجی به ویژه اروپایی ها در بازار سرمایه ایران است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه نظام به توسعه بازار سرمایه و همچنین ورود سرمایه‌های داخلی و خارجی و کلا مقوله سرمایه گذاری تأکید ویژه دارد و همین موضوع امنیت لازم سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه کشور فراهم کرده است، از این‌رو به نظر می‌رسد در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری در بورس تهران از گزینه‌های اصلی ایرانیان مقیم خارج از کشور و خارجی‌ها و همچنین سرمایه‌گذاران داخلی باشد.

مدیرعامل سرمایه‌گذاری کارآمد در ادامه از راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری ویژه ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده‌ای نزدیک سخن گفت و افزود: پس از فعال شدن دفتر نمایندگی اروپا و همچنین توسعه فعالیتهای داخلی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس، سرمایه‌گذاری کارآمد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌کند تا هم سرمایه‌گذاران خارجی و مقیم خارج از کشور، از طریق خرید FUNDها بتوانند در بورس ایران سرمایه‌گذاری کنند و هم افراد غیرحرفه‌ای داخلی بتوانند از طریق این صندوق ها به بورس وارد شده و هم دارایی آنها توسط افراد حرفه‌ای مدیریت شود.

وی گفت: طی 5 سال گذشته سرمایه‌گذاری کارآمد با ارائه تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال در خصوص صنایع و بازارهای مالی مختلف سعی کرده که تحلیل ‌محوری در داد و ستد سهام در بورس را ارتقا دهد و شایعه‌محوری رفته رفته به حاشیه رود، تا در بازار سرمایه معامله‌گران حرفه‌ای با تکیه بر تحلیل‌های کارشناسی بتوانند خرید وفروش سهام انجام دهند.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر برای افراد غیرحرفه‌ای نیز دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته برگزار شده یا در حال برگزاری است که متأسفانه اغلب این دوره‌ها با توجه به شایعه‌محور بودن بخش عمده‌ای از بازار با استقبال مناسبی روبرو نمی‌شود، ولی با این حال هم از طریق این دوره‌های آموزشی و هم از طریق مدیریت دارایی و مشاوره سعی شده تا به غیرحرفه‌ای‌ها کمک شود تا آنها نیز در کنار افراد حرفه‌ای بتوانند در بورس بازدهی و سود مورد انتظار خود را به دست آورند.