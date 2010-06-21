نقاط نامفهوم لایحه برنامه پنجم باید اصلاح شود

حسن ونایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به سئوالی مبنی بر تغییرات صورت گرفته از سوی این کمیسیون در لایحه برنامه پنجم اظهار داشت: اولا برنامه پنجم با تاخیر از سوی دولت به مجلس ارائه شد و در ثانی لایحه ای که ارائه شد اصلا برنامه نبود و تنها در آن به یک سری کلی گویی ها و اهداف کلانی که به هیچ وجه قابل اندازه گیری و رصد نبود اشاره شده بود.

وی افزود: اگرنمایندگان مجلس بخواهند این برنامه را بدون تغییر به تصویب برسانند می توان گفت وجود آن با عدم وجودش هیچ گونه تفاوتی نمی کند، چون هیچ افقی را برای آینده پنجساله کشور ترسیم نکرده است.

ونایی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه برنامه پنجم یک سری ایده ها و آرزوها را در قالب الفاظ بیان کرده است، تصریح کرد: این برنامه فاقد هرگونه کاربردی در حوزه شاخص های مختلف همچون شاخص های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: وقت بسیاری در کمیسیون برنامه و کمیسیون های تخصصی روی برنامه ارائه شده از سوی دولت گذاشته شد اما متاسفانه نقاط نامفهوم و نامعلوم بسیاری در این برنامه وجود دارد و معلوم نیست در کمیسیون تلفیق به چه سرانجامی برسد.

نماینده ملایر گفت: با وجود همه مشکلات این برنامه با حضور نمایندگان مرکز پژوهش ها، مرکز تحقیقات استراتژیک، اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای ذیربط بررسی شد و جلسات بسیار متراکم، پرحجم و چند شیفته در کمیسیون های تخصصی درباره آن برگزار شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما محدودیتی در کمیسیون آیین نامه داریم که طبق آن باید طی 3 هفته موضوع مورد بررسی تمام شود گفت : به همین دلیل است که آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد بازگشت برنامه به دولت را داده است .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت : بعید می دانم ظرف این مدت بررسی های مجلس روی موضوع برنامه تمام شود.

ونایی درباره اخباری مبنی بر عدم حضور نماینده دولت در برخی جلسات بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: این موضوع به ضرر دولت است چون به هر حال مجلس از امکانات نظارتی و قانونگذاری خود در زمینه برنامه استفاده می کند و هر آن چیزی که توسط مجلس به تصویب برسد لازم الاجرا است.

نماینده ملایر یادآوری کرد: قهر و آشتی های دولت پیش از این هم سابقه داشته اما خوشبختانه نماینده دولت به جلسات بررسی برنامه برگشته است.

وی پیش بینی اش از تغییرات مجلس در لایحه برنامه ارائه شده از سوی دولت، اینگونه بیان کرد: تمامی مواد برنامه مصوب مجلس امیدوارم با شاخص های کمی قابل اندازه گیری باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: مجلس به گونه ای عمل می کند که همه مواد برنامه در جهت قابل اندازه گیری بودن و کاربردی شدن اصلاح شود.