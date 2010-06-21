برگزاری دوره فنی حرفه ای برای 320 مددجوی ندامتگاه قزلحصار

سیدعلی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این عده در رشته های بافندگی، برق صنعتی، برق خودرو، رایانه، پرورش قارچ، برق ساختمان، منبت کار درجه دو، ICDL سطح دو، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، لوله کشی و نصب دستگاههای حرارتی در حال آموزش هستند.

وی اضافه کرد: آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای از شاخصهای اصلی جهت احراز شغل، حرفه و کسب و کار پایدار برای مددجویان پس از آزادی است به همین منظور اداره فرهنگی تربیتی ندامتگاه قزلحصار برگزاری دوره های فنی حرفه ای در اولویتهای کارهای خود قرار داده است.

حسینی با بیان اینکه کسب مهارت و شغل می تواند سلامت روحی مددجویان را برای بعد از آزادی تضمین کند، افزود: فراگیری حرفه و فن سبب جلوگیری از آسیبها و انحرافات اجتماعی می شود.

وی گفت: مددجویان با حضور و شرکت در کلاسهای فنی حرفه ای که با همکاری اداره فنی حرفه ای کرج دایر شده است می توانند با فراگیری حرفه و اخذ مدرک معتبر فنی حرفه ای شغل مناسبی را بعد از آزادی برای خود به دست آورند.

مدیر ندامتگاه قزلحصار یادآورشد: برگزاری و شرکت مددجویان در این دوره ها سبب ایجاد روحیه رقابت سازنده، افزایش حس اعتماد به نفس و خودباوری، شکوفایی استعدادها و پرورش ایده های جدید در بین آنان می شود.