۱۸ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۵۳

مدير تيمهاي ملي فدراسيون تيراندازي باكمان منصوب شد

طي حكمي ازسوي كريم صفايي رييس فدراسيون تيراندازي باكمان محمدحسن جعفري عارف بعنوان مدير تيمهاي ملي تيراندازي باكمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" عارف20 سال استاد ورزشهاي رزمي وتيراندازي مي باشد ومسووليتهاي آموزشي وورزشي را برعهده داشته است.
شايان ذكراست: تيم ملي تيراندازي با كمان ايران دردوبخش بانوان وآقايان زيرنظر" ماتسوك پارك" كره اي تمرينات خود را پيگيري مي كند تا بعد ازكسب آمادگيهاي لازم به مسابقات جايزه بزرگ آسيايي ويتنام اعزام گردد.

