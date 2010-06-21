افزایش 26 درصدی آمار ورودی به زندانها در فارس / سه جرم در شیراز بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، در آستانه فرارسیدن هفته قوه قضائیه، دستگاه قضایی استان فارس امروز میزبان خبرنگاران رسانه های جمعی بود که عملکرد خود را تشریح کنند و شرایط حوزه قضایی استان را نیز مورد تشریح و اطلاع رسانی قرار دهند.

در این جلسه مدیران مجموعه های حوزه قضایی استان نظیر پزشک قانونی، ثبت اسناد، بازرسی، تعزیرات حکومتی، زندانها و... نیز حضور داشتند.

در ابتدای جلسه رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به میزان پرونده های موجود در این مجموعه بیان کرد: در سال 88 با همه تلاشهایی که در حوزه پیشگیری صورت گرفته در مجموع 600 هزار پرونده ورودی وجود داشت و به همین تعداد نیز پرونده مختومه دستگاه قضایی است.

احمد سیاوش پور با اشاره به آماری کشور مبنی بر 11 میلیون پرونده ورودی سال گذشته در در سطح کشور بیان کرد: در هیچکدام از کشورهای جهان مشابه این موضوع وجود ندارد، در کشور ژاپن که 120 میلیون نفر جمعیت دارد در سال گذشته آمار پرونده های ورودی آنها 200 هزار پرونده و در کشور چین با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ورودی پرونده های آنها نیز شش میلیون فقره بوده است.

وی این تعداد پرونده ورودی به دستگاه قضایی استان را حاصل بعضی از ایرادات، کاستیها و کم توجهی ها به استان فارس دانست و افزود: درصد جمعیت بیکار استان فارس، کارخانجات استان و میزان اشتغال جوانان، مسائل مربوط به مدیریت شهری ، حوزه های اجتماعی، حوزه های اقتصادی و... اگر در این استان مورد بررسی قرار گیرند چنین می توان دریافت که بین میزان پرونده ها و وجود این مشکلات رابطه مستقیمی وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس توضیح داد: در حوزه های پرونده هایی که مربوط به اختلافات بین افراد است پرونده های اختلافات مالی و ملکی را می توان مثال زد که مربوط به مسائل اقتصادی جامعه است.

وی در عین حال تاکید کرد که طی این مدت کارهای مختلفی در استان فارس صورت گرفته است و تیم حاضر در استان نیز تیمی جوان بوده و شتاب مناسبی نیز در کارها وارد شده و در این خصوص اعلام می کنیم که دستگاه قضایی استان هر شخصی که بخواهد برای مردم کاری انجام دهد و در جهت پیشرفت و توسعه اقدامی را صورت دهد همکاری و همراهی خوهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین با اشاره به آمار پرونده های در حال رسیدگی نیز بیان کرد: شمار پرونده هایی که در دادگستری استان در بخشهای مختلف اعم از دادسرا، دادگاه های کیفری و حقوقی، تجدید نظر، انقلاب و... در حال رسیدگی بوده 30 هزار پرونده است.

سیاوش پور با اشاره به اوقات رسیدگی به پرونده ها نیز بیان کرد: اوقات دادرسی در دادگاه کیفری 32 روز، دادگاه حقوقی 55 روز و تجدید نظر 3.5 ماه است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته 250 هزار پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی و به همین تعداد مختومه شد، افزود: حدود یک سوم از پرونده ها نیز به صلح و سازش انجامید.

دادستان شیراز جرائم شخص را تشریح کرد

در ادامه این نشست دادستان عمومی و انقلاب شیراز با اشاره به کثرت پرونده های قضایی بیان کرد: این کثرت کار چنین پیامی را می دهد که آسیبهای اجتماعی مختلفی در جامعه وجود دارد.

حجت الاسلام جابر بانشی در ادامه به جرائم شاخص نیز اشاره کرد و گفت: اولین شاخص ما ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی است که غیر عمدی شامل تصادفات و عمدی شامل نزاعها و درگیریهاست.

وی اضافه کرد: شاخص های بعدی نیز مربوط به سرقت و چک بلامحل است ضمن اینکه باید گفت در برخی جرائم رتبه مناسبی نداریم که باید تلاش شود تا رتبه استان در این خصوص بهبود پیدا کند.

روند رو به فزونی مواد مخدر صنعتی

در ادامه این نشست رئیس دادگاه انقلاب استان فارس نیز با اشاره به مواردی که در حوزه دادگاه انقلاب وجود دارد، افزود: در حال حاضر یکی از معضلات موجود اعتیاد و مواد مخدر و روند رو به فزونی مواد مخدر صنعتی است.

حجت الاسلام غلامحسین سبحانی نیا با اشاره به این مواد مخدر صنعتی از جمله کراک، شیشه و.. از نظر شکلی نیز ظاهری جذاب دارند، افزود: سال گذشته یک کیلو شیشه در کشور 120 میلیون تومان معامله می شد ولی امروز به خاطر فراوانی این دسته از مواد در حد یک میلیون تومان معامله می شود.

وی با اشاره به اثرات مخرب استفاده از چنین موادی بیان کرد: ترک اعتیاد از تریاک و حتی هروئین راحت تر از کراک و شیشه است و اثرات تخریبی که استعمال این مواد بر جای می گذارد وجود انسان را در بر می گیرد.

رئیس دادگاه انقلاب استان فارس با اشاره به اسلحه های غیرمجاز نیز بیان کرد: آمارها چنین حکایت می کنند که کسانیکه اسلحه غیرمجاز در اختیار دارند بیشتر آسیب می بینند تا افرادی که اسلحه ندارند.

مدیرکل زندانها از افزایش ورودیهای زندان خبر داد

در ادامه این نشست نیز مدیرکل زندانهای استان فارس با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده ورود زیاد زندانیان است، افزود: در سال جاری طی این چهار ماه آمار ورودیها 26.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته که این حجم ورودی زیادتر از امکانات است.

ناصر جعفرقلی بیشترین موارد را نیز اعتیاد و مواد مخدر با 60 درصد رشد دانست و افزود: درگیری و ضرب و جرح و سرقت نیز آمارهای دیگر را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به محدوده های سنی نیز بیان کرد: به لحاظ سنی در افراد زیر 18 سال معادل 68 درصد رشد و در گروه بالای 35 سال نیز 36 درصد رشد داشته ایم ضمن اینکه به لحاظ سواد زندانیان نیز 3.9 درصد بالای دیپلم، حدود 45 درصد ابتدایی و کمتر از آن و 10 درصد نیز بی سواد مطلق است.

مدیر کل زندانهای استان فارس همچنین از افتتاح کانون اصلاح و تربیت شیراز نیز خبر داد و افزود: یکی از مواردی که باید به آن توجه شود حوزه مسائل فرهنگی است که در این خصوص زندانها در انجام کارهای فرهنگی برنامه ریزی شده اقدامات وسیعی انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در این خصوص 150 هزار نفر جمعیت تحت پوشش کارهای فرهنگی است، افزود: اما اعتبارات لازم در این خصوص تخصیص نمی یابد از این رو با توجه به اینکه طی این مدت بودجه فرهنگی نیز وارد استان شد می توان بخشی از این بودجه را به این بخش اختصاص داد.

مدیرکل پزشک قانونی: 108 هزار پاسخگویی به مراجعه کنندگان

در ادامه این نشست رئیس پزشک قانونی استان فارس نیز با اشاره به عملکرد این مجموعه بیان کرد: در سال 88 حدود 108 هزار و 467 مورد پاسخگویی به مراجعه کنندگان صورت گرفت.

آریا حجازی افزود: بر اساس آمار میزان فوتی های تصادفات نیز ظرف دو ماه امسال 37 درصد رشد داشته است.

در انتهای جلسه خبرنگاران نیز به طرح سئوال پرداختند که در این بخش خبرنگاری پیرامون پرونده قاتل منطقه کنارتخته پرسید که رئیس کل دادگستری استان فارس پاسخ داد: این پرونده به صورت فوق العاده در حال رسیدگی است.

سیاوش چور ادامه داد: در مورد چند فقره از قتلها، پرونده کامل شده و تاکید ما نیز بر این است که به صورت فوق العاده این پرونده رسیدگی شود.

دادستان شیراز همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت پرونده سرقت کتیبه سنگی مسجد وکیل نیز بیان کرد: هم میراث فرهنگی و هم اوقاف این پرونده را پیگیری می کنند اما هنوز سارقان دستگیر نشده اند.