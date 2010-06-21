وصول مطالبات معوق کارفرمایان استان مرکزی از طریق تعامل در دستور است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کیومرث طهماسبی ظهر دوشنبه در اولین جلسه هماهنگی و تعامل کمیته وصول مطالبات تامین اجتماعی استان مرکزی در اراک افزود: کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران صاحبان اصلی و ولی نعمتان تامین اجتماعی هستند و بر این اساس تکریم ارباب رجوع به عنوان یکی ازشاخص‌ های این سازمان مورد تاکید قرار دارد چرا که شأن و منزلت مخاطبین این سازمان از جایگاهی رفیع برخورداراست و باید با متانت، تواضع و نهایت احترام با آنان رفتار کرد.

وی ضمن بیان دیدگاه سه جانبه‌ گرایی سازمان گفت: کارفرمایان از شرکای اصلی این سازمان هستند و نگاه مدیران عالی سازمان نیز در جهت مساعدت و کمک در جهت دوام و پویایی آنان است.

وی با اشاره به ابتلای جهان به رکود اقتصادی افزود: کشور ما نیز بی‌تاثیر از تحولات جهانی نیست و در چنین شرایطی که بعضی از کارفرمایان دچار بحران مالی و کاهش درآمدی هستند و کاهش نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی هم از دغدغه‌های اصلی ارائه خدمات گردیده است و لیکن این سازمان همواره تعامل با کارفرمایان در خصوص پرداخت بدهی حق بیمه کارگران را در اولویت کار خود قرارمی‌ دهد.

طهماسبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالغ بر 230 هزار نفربیمه شده اصلی و 36 هزار نفر مستری بگیر در استان مرکزی وجود دارد که به عبارتی جمعیتی قریب به 800 هزار نفر از خدمات کوتاه مدت، بلند مدت و خدمات درمانی استفاده می‌کنند و بدیهی است لازمه ارائه این خدمات به این قشر وسیع وجود نقدینگی کافی و به موقع است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی افزود: حمایت از صنعت به منظور رشد و شکوفایی آن و گذر از دوران رکود را موجب افزایش میل و رغبت کارگران به اشتغال و عدم تمایل آنان به استفاده از بازنشستگی پیش از موعد و مقرری بیمه بیکاری دانست که به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز منتفع خواهد شد.



وی تصریح کرد: این مسائل بیانگر آنست که سازمان تامین اجتماعی جدای از کار و صنعت و تولید نیست و لیکن ضمن کمک به بقای صنعت باید برای ارائه خدمات و رضایت بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که پس از سال‌ ها تلاش، سرمایه دوران اشتغال خود را در این سازمان پس‌اندار کرده ‌اند تلاش کرد.

معاون بیمه ‌ای اداره کل تاین اجتماعی استان مرکزی نیز نیز در این جلسه اجرای قانون توأم با صیانت از سازمان را از وظایف اصلی کارکنان تامین اجتماعی دانست و گفت: کارفرمایانی که به این سازمان بدهکار هستند جزء شرکای اجتماعی این سازمان هستند و در هر شرایطی باید به آنان احترام گذاشه شود.

محمد رضا بیدهندی بیان کرد: در برابر اندک کارفرمایانی که وظیفه خود را در قبال کارگران و سازمان تامین اجتماعی درست انجام نمی‌ دهند قانون وجود دارد و ما خود را تابع دستورات قانون می‌ دانیم.