نمایندگان اصناف استان مرکزی در شورای اصناف کشور انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی در این جلسه گفت: در راستای اجرای بند ب ماده 42 قانون نظام صنفی انتخابات نمایندگان شورای اصناف کشور با حضور هیئت رئیسه مجامع امور صنفی استانها برگزار می شود.

عزیزالله صدیقی با بیان اینکه در استانهای بالای یک میلیون نفر جمعیت به عنوان نمایندگان استان در شورای اصناف کشور انتخاب می شوند، افزود: برای شورای اصناف به عنوان بالاترین مرجع پیگیری مسائل صنفی است.

وی با تاکید بر اینکه جایگاه مجامع امور صنفی امروز از سطح کمی و کیفی خوبی برخوردار شده است، تصریح کرد: آموزش اصناف و تلاش در جهت ارتقای سطح فناوری اصناف از جمله ضروریات در امور اصناف است.

معاون توسعه داخلی سازمان بازرگانی استان مرکزی ایجاد فروشگاه های زنجیره ای خرده فروش را از برنامه های آتی وزارت بازرگانی عنوان کرد و اظهار داشت: شناسایی واحدهای صنفی و داشتن ملت کارت لازمه ایجاد این فروشگاههاست.

در این دوره از انتخابات شورای اصناف کشور14 نفر که 9 نفر از بخش توزیعی خدماتی و پنج نفر از بخش تولیدی خدماتی فنی کاندید شده اند که از این تعداد چهارنفر به ترتیب آرا آقایان جمشید زند و علی جعفر محصولی از بخش تولیدی فنی و ابوالفضل روزبهی و محمدرضا محمدی از بخش توزیعی خدماتی برای مدت دوسال به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای اصناف کشور انتخاب و معرفی شدند.