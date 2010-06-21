گیاهان دارویی در دنیا 12 میلیارد دلار گردش مالی ایجاد می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد موذنی در جریان افتتاحیه همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر در شیراز افزود: همچنین طبق نظریه کارشناسان در سالهای آتی نیز این رقم به 50 میلیارد دلار خواهد رسید که این نشان از اهمیت ارزش افزوده فناوری گیاهان دارویی است.

وی با اشاره به وضعیت اقلیمی مناسب ایران در زیست گیاهان دارویی یادآور شد: تا به امروز 300 هزار گونه گیاه دارویی شناسایی شده که البته باید گفت فقط بخشی از خواص دارویی آنها شناخته شده است.

سرپرست دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن 11 نوع آب و هوا موقعیت مناسبی در تولید گیاهان دارویی دارد، افزود: امروز در سطح ملی توجه بسیار زیادی به بحث گیاهان دارویی می شود که در این میان ترسیم سند راهبردی علوم و فناوری گیاهان دارویی می توان کمک بسیاری را در رشد و توسعه روز افزون این منبع خدادی به همراه داشته باشد.

در ادامه این همایش دبیر اجرایی همایش نیز بیان کرد: 500 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از میان آنها 200 مقاله برای ارائه در این همایش سه روزه انتخاب شده که با حضور اساتید و دانشمندانی از کشورهای هند، مجارستان و ... در 11 پانل مختلف مورد بررسی قرار می یگرد.

محمد جمال سحرخیز عنوان کرد: فارس به دلیل تنوع اقلیمی مناسب و دارا بودن گیاهان دارویی ارزشمند مورد توجه انجمنهای علمی باغبانی دنیا قرار گرفته که به همین منظور اولین همایش گیاهان دارویی معطر به میزبانی ایران در شهر شیراز برگزار شده است.

این همایش از شامگاه یکشنبه شروع شده و به مدت سه روز ادامه دارد.