آمار تصادفات فوتی آذربایجان غربی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر اشرف ‌رضایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: تعداد تصادفات فوتی در خردادماه سالجاری از نظر تعداد نسبت به سال گذشته شش فقره افزایش را نشان می‌دهد و از نظر تعداد افراد فوت شده 19 درصد افزایش یافته‌است.

وی با اشاره به افزایش تعداد تصادف‌های جرح و افراد حادثه‌دیده افزود: تصادفات جرحی 37 درصد و تعداد مجروحان نیز 33 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته که 55 نفر بیش از سال گذشته در این تصادفات دچار حادثه شده‌اند.

اشرف ‌رضایی با بیان اینکه تصادفات اعم از خسارتی و جرحی در آذربایجان غربی 29 درصد افزایش یافته ‌است، گفت: واژگونی خودرو و خروج از جاده، برخورد وسیله نقلیه با موتورسیکلت، برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده و عدم توجه به جلو از مهم‌ترین علل این تصادفات است که واژگونی خودرو و خروج از جاده بیشترین آمار را به خود اختصاص داده ‌است و دارای تلفات جانی و مالی است.

وی اظهارداشت: عمده‌ ترین تصادفات در بازه زمانی پنج تا 9 شب و هشت تا یک قبل از ظهر است که به ترتیب 23 و 27 درصد را شامل می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به تخلفات حادثه‌ساز در استان اظهار داشت: 868 دستگاه خودرو و 582 دستگاه موتورسیکلت در سال ‌جاری بر اثر تخلف‌های حادثه‌ساز در پارکینگ راهنمایی و رانندگی متوقف شده است.

رئیس پلیس راه آذربایجان ‌غربی خاطرنشان کرد: تاکنون 78 هزار و 619 فقره تخلف در سال‌جاری اعمال شده و از این تعداد هشت هزار و 775 فقره مربوط به سرعت غیرمجاز خودرو‌ها است.

وی اضافه کرد: پلیس راه استان آمادگی کامل برای کنترل جاده‌ها و برخورد با رانندگان متخلف در تابستان سالجاری دارد.