سال گذشته در حق من ظلم شد/ به خاطر استقلال سکوت کردم

مهدی امیرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: پس از صحبت‌هایی که با مسئولان باشگاه استقلال داشتم خوشبختانه برای تمدید قرارداد به مدت یک فصل دیگر با آنها به توافق رسیدم. البته شخصا تمایل داشتم قرارداد 2 ساله‌ای را امضا کنم اما فعلا که صحبت برسر یک سال دیگر است.

امیرآبادی که امیدوار است در این فصل به پست اصلی‌اش بازگردد، گفت: همه می دانند پست اصلی من هافبک راست است اما در فصل گذشته 10 بازی هم در پست خودم بازی نکردم. در این باره با آقای مظلومی صحبت کردم و امیدوارم امسال دیگر در پست خودم بازی کنم تا توانایی‌هایم را به نمایش بگذارم. من هنوز 30 سال دارم و امیدوارم که امسال با رخ دادن این اتفاق به تیم ملی هم برسم. سال گذشته واقعا در حق من ظلم شد و به حقم نرسیدم، هیچ اعتراضی نکردم و به خاطر تیم سکوت کردم. اما به این نتیجه رسیدم در فوتبال ایران هرچقدر ساکت تر باشی تو سری خورتر می شوی!

وی دررابطه با تمدید قرارداد با باشگاه استقلال گفت: از طرف من به هواداران بگویید از چند تیم دیگر پیشنهاد داشتم اما به خاطرعشق به پیراهن آبی به هیچ کدام از این پیشنهادات جواب ندادم و در تیم محبوبم ماندم. 50 درصد از قرارداد فصل قبلم را نگرفتم اما بی توجه به این موضوع در استقلال ماندم.

بازیکن شماره 3 استقلال دررابطه با جدایی برخی نفرات از این تیم گفت: از اینکه کاظمی و اکبرپور رفتند واقعا ناراحت شدم. استقلال خانه آنها بود اما متاسفانه برخی رفتارها باعث جدایی آنها شد. فابیو جانواریو هم برای استقلال واقعا زحمت کشید و حیف شد که تیم را ترک کرد. با این حال امیدوارم تیم استقلال هرچه زودتر جمع و جور شود و خود را برای لیگ آینده آماده کند.

امیرآبادی درپایان تصریح کرد: دکتر فتح الله زاده شخص با درایتی است و مطمئنم می تواند استقلال را به جایگاه اصلی‌اش برساند.