40 استاد بسیجی کشور تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بختیاری در نشست امروز دوشنبه خود با خبرنگاران در زمینه اهداف برگزاری دوازدهمین همایش بسیج اساتید افزود: هر سال همایشی تحت عنوان هم اندیشی اساتید بسیجی برگزار می‌شود که در سالهای گذشته در مشهد، برای ایجاد فضای معنوی در میان استادان بسیجی برگزار شد، تجزیه و تحلیل تحولات سیاسی جهانی و منطقه‌ای، بررسی و تبیین مهمترین مسائل جاری کشور و ارایه راهکارهای متناسب با آن، بحث و بررسی در خصوص انسجام تشکیلاتی بسیج و برگزاری اردوهای معنوی در مشهد مقدس از اهداف برگزاری همایش در سالهای گذشته بوده است.

وی افزود: به دلیل تنوع و تعدد اهداف همایشهای سالیان گذشته، در سال جاری اهداف هم اندیشی‌های بسیج اساتید در قالب فعالیت‌های متعدد در طول سال به گونه‌ای که تحلیل سیاسی و تغییر و تحول جهان را در قالب دوره‌های بصیرت برای هزار نفر از اعضای هیئت عملی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که ماه جاری برگزار خواهد شد، دنبال می‌شود.

رئیس سازمان بسیج اساتید گفت: در این دوره‌ها سعی می‌شود موضوع جنگ نرم و وظایف و مسئولیت‌های فرماندهان حوزه جنگ نرم و نیازمندی‌های آنها مطرح شود همچنین براساس برنامه‌های سنوات گذشته امسال دوره‌ای تحت عنوان توانمندسازی مسئولان کانون‌های بسیج اساتید در مشهد مقدس با حضور 600 نفر از مسئولان کانون‌ها و شورای بسیج استانها در تیر و مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: امسال علاوه بر برنامه‌های سنوات گذشته برنامه ‌های جدیدی در دستور کار سازمان بسیج اساتید قرار گرفته است که دیدار اساتید بسیجی با مقام معظم رهبری، پیش‌بینی شده است که روز چهارشنبه دوم تیر انجام خواهد شد.

بختیاری با اعلام اینکه امسال برای اولین برای سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران، روز بسیج اساتید کشور نامگذاری شده است گفت: در سال های گذشته روزی با عنوان روز بسیج اساتید در کشور نداشتیم، امسال براساس سیاست‌های کلی بسیج بر آن شد که هر کدام از اقشار بسیج روزی را به نام قشر مربوط به عنوان بسیج تعیین کنند.

وی افزود: تعیین روز31 خرداد سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران، باعث ایجاد الگوسازی و نماد در بین اساتید می‌شود تا خود را به این الگوی ارزشمند یعنی دکتر چمران نزدیک کنند.

رئیس سازمان بسیج اساتید تاکید کرد: ما بررسی کردیم و از بین کسانی که استاد دانشگاه بودند و یا با شاخص‌های یک بسیجی قرابت و نزدیکی داشتند از بین شهدای بسیجی، استاد چمران را به عنوان بهترین گزینه انتخاب کردیم که دارای همه ویژگی‌های شاخص یک استاد نمونه بسیجی مانند تعهد، تخصص، اخلاق، اخلاص، فداکاری، شجاعت آگاه بودن به زمان خویش، تبعیت از رهبری بود.

وی اظهار داشت: ما بر آنیم که با این نامگذاری در رفع همه نیازهای کشور اسلامی در هر برهه از زمان موثر واقع شویم.

بختیاری گفت: اساتید بسیجی طی 10 سال گذشته هر جایی که احساس کردند ارزشهای انقلاب اسلامی به خطر افتاده حاضر شده، اعلام موضع کرده اند و حضور موثری را در عرصه دانشگاهی به ثبت رساندند.

وی گفت: در حوزه‌هایی مثل فناوری نانو، پژوهش‌های سلولهای بنیادین، انرژی هسته‌ای، هوافضا، بیولوژی تلاش شبانه روزی کردند و کشور را به بالاترین درجه رشد علمی در جهان رساندند.

رئیس سازمان بسیج اساتید درباره برنامه‌های سازمان بسیج اساتید در سال همت مضاعف و کار مضاعف نیز گفت: ما مبنای اصلی کار و برنامه خود را برآورده کردن انتظارات و گفتمان مقام معظم رهبری در توسعه علم و فناوری در دانشگاه‌ها قرار داده‌ایم و امید است با جهاد علمی، همه اجزا و عناصر بسیج را به کار ببندیم و با یکپارچگی حضور موثری در جهاد علمی دانشگاهی داشته باشیم.