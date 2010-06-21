افزایش اعتبار بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در جمع وزیران کار کشورهای آسیا و اقیانوسیه طرح ارتقای آموزشهای فنی و حرفه ای و توانمند سازی جوانان و زنان برای ورود به بازار کار را از طرحهای مهم وزارتخانه متبوعش برشمرد و گفت: افزایش اعطای اعتبار به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی، حرکت دیگر ایران در جهت تقویت روند اشتغالزایی در کشور بوده است.

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه تمامی زنان روستایی در سراسر کشور تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند، اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای سیاستهای توسعه اشتغال و توجه به اقشار آسیب پذیر و به ویژه در پاسخ به خطرات احتمالی بحران مالی جهانی، سیاستهای شغلی و تامین اجتماعی ویژه ای را در چند سال اخیر دنبال کرد که از آن جمله می توان به طرح حمایت و توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد.

شیخ الاسلامی ادامه داد: این طرح به ویژه به زنان ایرانی و به زنان سرپرست خانوار در این شرایط اقتصادی سخت کمک شایانی می کند، در تحولی دیگر طرح دولت برای هدفمند کردن یارانه ها به صورت جدی در دستور کار است، طرحی که به موجب آن ضمن اصلاح ساختار اقتصادی، هدایت و تخصیص هدفمند یارانه ها به اقشار کم درآمد را در نظر دارد.

وی توزیع سهام و سود شرکتهای سودآور دولتی تحت عنوان سهام عدالت به کارگران، معلمان، زنان سرپرست خانوار و سایر اقشار آسیب پذیر را بخش دیگری از اقدامات دولت در تسریع پوشش حمایتهای اجتماعی و فقرزدایی دانست و افزود: بحران مالی سال گذشته در جهان که ریشه در زیاده خواهی نهادهای مالی و اعتباری غرب داشت به سرعت، اقتصاد کشورهای در حال توسعه را در هم نوردید و آسیبهای جدی بسیاری را متوجه آنان کرد.

وزیر کار بیان داشت: بسیاری از کشورها که هیچ نقشی در به وجود آوردن این بحران نداشته اند به دلیل اتکای تنگاتنگ به اقتصاد کشورهای صنعتی غرب آسیب فراوانی دیده اند. دولتهای غربی با تزریق میلیاردها دلار سعی کرده اند تا خود را از ورطه سقوط نجات دهند و مانع آسیبهای جدی تر اقتصادی شوند، اما اقتصاد کشورهای کوچکترکه از منابع مالی کافی برای جبران خسارات بهره مند نیستند، کماکان با عواقب فلج کننده این بحران دست و پنجه نرم می کنند.

شیخ الاسلامی تصریح کرد: در این میان اقشار کم درآمد این کشورها بیشترین ضربات را از روند جهانی شدن ناعادلانه متحمل شده اند. در بسیاری از کشورهای آسیا و اقیانوسیه زنان سرپرست خانوار، سالمندان، کارگران موقت و روستائیان بخش وسیعی از جمعیت را تشکیل می دهند و عمدتا در بخشهای غیررسمی و مناطق کشاورزی به کار اشتغال دارند آنها با درآمدی بعضا کمتر از 2 دلار در روز، نقش اندکی در تولید ناخالص ملی کشورهایشان ایفا می کنند.