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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

شعبانی فرد:

میزان کتابخوانی در هر کشور وسیله سنجش توسعه کشورهاست

میزان کتابخوانی در هر کشور وسیله سنجش توسعه کشورهاست

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: کتابخوانی نماد تبادل افکار کشور، قدرت و وسیله سنجش توسعه کشورهاست و باید با ترویج این فرهنگ در میان مردم زمینه را برای تبادل افکار و اندیشه ها فراهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر دوشنبه در حاشیه برپایی پنجمین نمایشگاه کتاب استان در مصلای بیت المقدس اراک در جمع خبرنگران در اراک افزود: رادیو و تلویزیون کتاب زنده است و با استفاده مطلوب از این وسائل می توان در ارتقا سطح مطالعه در بین افراد کوشید.

وی با بیان این که پس از انقلاب اسلامی ایران و حضور ناشران در عرصه های مختلف دینی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تعداد کتابخوانان نیز در کشور افزایش یافت افزود: در دولت نهم گرایش به سمت افزایش کتابخوانی به ویژه در منازل بوده است و با راه اندازی شرایط دیجیتالی در کتابخانه ها امکان دسترسی همگان به انواع کتاب ظرف مدت 10 روز برای اهل مطالعه فراهم شده است.
 
استاندار مرکزی اظهار داشت: سطح مطالعه در طبقات علمی، سیاسی و فرهنگی به سبب سابقه دینی ایرانیان به ویژه پس از انقلاب و حضور امام خمینی(ره) در ایران اسلامی با تحول عظیمی در جوانان روبرو شد که بیانگر سطح فرهنگ ملت ایران دارد.
 
شعبانی فرد ادامه داد: نرخ مطالعه و کتابخوانی ایران روز به روز در حال افزایش است که نشان از توجه مسوولان کشور و راهبران جامعه نسبت به ترویج فرهنگ کتابخوانی دارد.
 
پنجمین نمایشگاه کتاب استان از 30خرداد به مدت یک هفته به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با حضور 25 غرفه جنبی و حضور 200 ناشر و 40 درصد تخفیف در مصلای بیت المقدس اراک دایر است.
کد مطلب 1104799

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