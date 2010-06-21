"فرهنگ آموزش" لغو مجوز شد / "فردوسی"، "رودکی" و "گلستانه" تذکر گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد، محمدعلی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با اعلام این خبر گفت: در جلسه مورخ 31/3/89 این هیئت موضوع تخلفات نشریات مطرح و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد: مجوز فصلنامه "فرهنگ آموزش" به دلیل انتشار مطالب مخالف موازین اسلامی به استناد بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره ماده 11 آن قانون لغو شد.

وی افزود: به ماهنامه "فردوسی" به دلیل افترا به نهادها و ارگانهای نظام، انتشار مطالب خلاف واقع و عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی به استناد بندهای 8 و 11 ماده 6 و ماده 2 قانون مطبوعات تذکر داده شد و مقرر شد مراتب جهت پیگرد قانونی به مرجع قضایی ارسال شود.

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات اضافه کرد: به هفته‌نامه "رودکی" و ماهنامه "گلستانه" به دلیل عدم پایبندی به رسالت مطبوعاتی به استناد ماده 2 قانون مطبوعات تذکر داده شد.