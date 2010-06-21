به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعطیلی دانش آموزان و دانشجویان و آغاز اوقات فراغت یک فرصت در زندگی آنان تلقی میشود، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای غنیسازی اوقات فراغت امسال برای نخستین بار آموزش مهارتهای فنی حرفهای را برای 300 نفر از دانش آموزان اول دبیرستان در طول 3 دوره تابستانی اجرا میکند تا این دانش آموزان بعد از اتمام دوره دبیرستان یکی از مهارتهای فنی و حرفهای را در کنار رشته تحصیلی خود آموخته باشند.
وی تصریح کرد: کمیته امداد برنامههای متنوعی را جهت غنیسازی اوقات فراغت تهیه دیده است که در 12پایگاه ساماندهی شده و به اجرا میرسد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم با اشاره به ظرفیت این پایگاهها خاطرنشان کرد: پیش بینی شده پایگاههای در نظر گرفته شده تعداد 18 هزار نفر را جهت غنی سازی اوقات فراغت و شرکت در برنامههای متنوع جذب نمایند.
جلالی با بیان اینکه برنامههای این نهاد در قالب هفت کانون و آموزش 30 رشته متنوع اجرا میشود، اظهار داشت: مهمترین این برنامهها شامل آموزش زبان انگلیسی، برق ساختمان و آشنایی با معارف اسلامی است که همه این کلاسها به صورت رایگان برای فرزندان مددجویان برگزار میشود.
وی دیگر خدمات کمیته امداد امام(ره) را فراهم آوردن فضای آموزشی مناسب، در دسترس قرار دادن ابزارهای مورد نیاز آموزشی و برگزاری اردوهای متنوع عنوان کرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم با بیان اینکه اردوهای در نظر گرفته شده در دو مرحله یک روزه و سراسری برگزار میشود اظهار داشت: تعداد هزار و 700 نفر به این اردوها عزام میشوند که 1 هزار نفر آنان به اردوهای یک روزه در سطح استان و استانهای همجوار و تعداد 700 نفر آنان به اردوهای سراسری اعزام خواهند شد که از این تعداد 300 نفر از ایتام هستند که با همکاری آموزش وپرورش به مشهد مقدس اعزام میشوند.
جلالی با اشاره به اعتبارات سال گذشته در راستای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان گفت: کمیته امداد در سال گذشته جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان مبلغی حدود 1میلیارد و200میلیون ریال هزینه کرد و پیشبینی میشود این هزینه در سال جاری به مبلغ 2 میلیارد ریال برسد.
مدیرکل کمیته امداد خاطرنشان کرد: سال گذشته کمیته امداد امام خمینی(ره) در بین دستگاههایی که جهت غنی سازی اوقات فراغت گام برداشته بودند به عنوان دستگاه برتر در این زمینه شناخته شد.
برای اولین بار؛
طرح آموزش فنی وحرفهای دانش آموزان اول دبیرستان در قم اجرا میشود
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان قم از اجرای طرح آموزش فنی وحرفهای دانش آموزان اول دبیرستان برای نخستین بار در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالله جلالی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعطیلی دانش آموزان و دانشجویان و آغاز اوقات فراغت یک فرصت در زندگی آنان تلقی میشود، اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی(ره) در راستای غنیسازی اوقات فراغت امسال برای نخستین بار آموزش مهارتهای فنی حرفهای را برای 300 نفر از دانش آموزان اول دبیرستان در طول 3 دوره تابستانی اجرا میکند تا این دانش آموزان بعد از اتمام دوره دبیرستان یکی از مهارتهای فنی و حرفهای را در کنار رشته تحصیلی خود آموخته باشند.
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