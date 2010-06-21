حضور 200 ناشر در پنجمین نمایشگاه کتاب استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید مجتبی صفر آبادی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این نمایشگاه یکصد و شصت و چهارمین نمایشگاه کشوری است که در آن 200 ناشر در 165 غرفه ویژه ناشران کتب منتشره خود را عرضه می کنند که تعداد ناشران نسبت به چهارمین نمایشگاه کتاب از 15درصد رشد افزایش برخوردار است.

وی ادامه داد: 45 ناشر عمومی، سه ناشر تخصصی کشاورزی، هشت ناشر کمک آموزشی، هفت ناشر کودک و نوجوان، 15 ناشر کتب مذهبی، سه ناشر کتب هنری، چهار ناشر کتب پزشکی، 17ناشر دانشگاهی و چهار ناشر کتب زبان انگلیسی در پنجمین نمایشگاه کتاب به معرفی آخرین کتب منتشره خود پرداخته اند.

سرپرست معاونت فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی با بیان این که در این نمایشگاه 25 غرفه در اختیار 15 ناشر استانی قرارگرفته است افزود: تعداد عناوین کتاب در این نمایشگاه 26 هزار عنوان با 260 هزار نسخه است که کتب ارائه شده با 40 درصد تخفیف از سوی ناشر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به فروش می رسد.

صفرآبادی با اشاره به فروش 200 میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه اضافه کرد: کار تبلیغات و اطلاع رسانی این نمایشگاه از طریق تلویزیون های شهری، هزار و 500 بنر، هزار نسخه دعوت نامه برای مردم و مسئولان، 50 هزار تراکت، اطلاع رسانی از طریق سامانه پیام کوتاه، مطبوعات و خبرگزاری ها در حال انجام است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه شامل برنامه های جنبی مانند نمایشگاه عکس، عرضه محصولات فرهنگی هنری، مشاوره فرهنگی هنری، نقد کتاب و غرفه سرای اهل قلم است.

پنجمین نمایشگاه کتاب استان از 30 خرداد تا پنجم تیرماه سال جاری در مصلای بیت المقدس شهر اراک دایر شده است.