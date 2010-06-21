آشوبی: از مسئولان ذوب آهن ناراحت نیستیم/ دلایلم را به دلیلی گفتم

فرزاد آشوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بیانیه‌ای که باشگاه ذوب آهن اصفهان علیه وی صادر کرده است، گفت: طبیعی است آنها از دست من ناراحت هستند و به همین دلیل علیه من بیانیه صادر کردند.

وی با بیان اینکه بازهم از دلیلی، ابراهیم زاده و تمام هواداران تیم ذوب آهن عذرخواهی می کنم، تاکید کرد: دلایل حضور نیافتنم در ذوب آهن را بصورت تلفنی به اصغر دلیلی مدیرعامل این باشگاه گفتم و دوست ندارم بیش از این چنین بحثی را ادامه دهم. من بازیکن حاشیه‌ای نیستم و می خواهم با آرامش فوتبالم را ادامه دهم.

هافبک جدید تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه عصر امروز دوشنبه در تمرینات گروهی این تیم شرکت می کند، تصریح کرد: استقلال همیشه تیم بزرگی است، همچنین مظلومی هم مربی مطرحی در ایران است اما یک تیم برای رسیدن به موفقیت نیاز به فراهم بودن ابزارهای لازم و حمایت مدیران و هواداران دارد.

آشوبی در پایان در خصوص واکنش طرفداران پرسپولیس پس از پیوستنش به استقلال گفت: مطمئنم برخورد بدی با من صورت نمی گیرد زیرا من در شرایطی از مس به استقلال آمده‌ام که هیچ پیشنهادی از پرسپولیس نداشتم.

فرزاد آشوبی بعد از ظهر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد دوساله خود با باشگاه استقلال تهران را به ثبت رساند.