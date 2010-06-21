هنرمند گلستانی در نمایشگاه سراسری صنایع دستی برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در این نمایشگاه که با حضور 158 غرفه برگزار شد، هنرمند رشته ابریشم بافی، تازه گل عطایی به عنوان هنرمند برتر این نمایشگاه انتخاب شد.

رضا پورمهدی افزود: درهمین راستا صنایع دستی استان گلستان نیز در نمایشگاه آثار برگزیده صنایع‌دستی کشور به عنوان استان برتر برگزیده شده ومورد تشویق قرار گرفت.



وی ادامه داد: توسعه آموزش و ترویج هنرهای‌سنتی و صنایع‌دستی و اشاعه فرهنگ و هنراصیل و بی بدیل این منطقه از جمله اهداف حضور در این نمایشگاه بوده و در این راستا حضور هنرمندان استان در رشته‌های ابریشم بافی، جاجیم بافی، پلاس بافی، زیورآلات ترکمن، سوزندوزی ترکمن، نواربافی کتول با اجرای زنده همراه بود.



پورمهدی با بیان اینکه این نمایشگاه از تاریخ 17 تا 23 خردادماه برگزار شد، افزود: دراین نمایشگاه 15 هنرمند برتر و 5 استان برتر به عنوان برترین ها معرفی شدند.

در مراسم تجلیل از پیشکسوتان صنایع دستی استان ها، حصل خانجانی به عنوان هنرمند رشته بافته های داری این استان تقدیر شده و تندیس این مراسم را دریافت کرد.