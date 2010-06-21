ساخت ورزشگاه 10 هزار نفری در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر در اسلامشهر، بعداز ظهر دوشنبه با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی و استاندار تهران پیست دوچرخه سواری، سالن ورزشی چند منظوره شهید قاسمی، استخر شهرک جانبازان اسلامشهر به بهره برداری رسید.

علی سعیدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اسلامشهر را دارای ظرفیت بالا جهت گسترش اماکن ورزشی دانست وافزود: حضور ورزشکاران اسلامشهری در رده های مختلف تیم ملی وکسب عنوان های جهانی وآسیایی وظیفه ما را در قبال این شهر وجوانان آن سنگین تر می کند.

وی گفت : به نمایندگی از ریاست جمهوری به اسلامشهر آمده تا ضمن بازدید از پروژه های در حال ساخت چندین پروژه ورزشی را افتتاح کرده و از نزدیک در جریان مسائل ورزشی این منطقه قرار گیرد.

سعیدلو خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک مجموعه ورزشی پنج هزار نفری در اسلامشهر در حال ساخت است واین قول را می دهیم که با توجه به استعداد و نیاز این شهر همین مجموعه را به ظرفیت 10هزار نفر افزایش دهیم.

ساخت مترو اسلامشهر در اولویت قرار دارد

استاندار تهران نیز در حاشیه این مراسم گفت: در حال حاضر سرانه ورزشی در استان تهران نیم متر است که تمام تلاش خود را جهت افزایش آن تا یک متر به کار بسته ایم.

مرتضی تمدن در خصوص اولویتهای استانداری در اسلامشهر، ساخت و راه اندازی مترو این شهر را ضروری دانست و گفت: اسلامشهر نزدیکترین شهر به تهران و دارای جمعیت جوان و امن ترین شهر استان تهران است بنابراین برای سهولت تردد شهروندان بحث اتصال به خط 3 مترو تهران در حال پیگیری جدی است.

وی خاطرنشان کرد: در استان تهران اجرای چندین پروژه مهم ورزشی را با سازمان تربیت بدنی به صورت مشترک در دستور کار داریم.

تمدن افزود: یک درصد بودجه عمرانی استان تهران به امر توسعه فضاهای ورزشی اختصاص یافته است.