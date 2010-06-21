مدیران کشور باید مانند شهید چمران دور از هوای نفس باشند

حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در اراک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدیران کشور باید ساده زیستی، و وارستگی را همچون شهید چمران سر لوحه کار خود کنند، ادامه داد: مدیران باید ضد هوای نفس و به دور از دنیا و حب دنیا باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در بیان دلایل ضعف مدیریت در کشور و عدم الگو گیری از چهره هایی چون شهید چمران اظهار داشت: مدیران باید این موارد را جبران کنند و اگر کسانی شایستگی ندارند، حق ندارند مسئولیت بپذیرند چرا که این موضوع خلاف شرع است.

دری نجف ابادی تاکید کرد: پست ها در اسلام امانت است و هر کسی که شایستگی ندارد اگر پستی را اشغال کند به اسلام و همه خیانت کرده است .

وی بارزترین ویژگی شهید چمران را اخلاص و تقوای وی خواند و گفت: رمز موفقیت این شهید بزرگوار اخلاص و فداکاری وی در کارها بود و این موجب شد تا خداوند توفیق شهادت را به او بدهد.

دادستان سابق کشور در بیان ویژگی های شهید چمران در مدیریت، اظهارداشت: وی سلامت نفس بسیار قابل تقدیری داشت و همواره تابع اسلام و ولایت و روحانیت بود و در زمینه برنامه ریزی برای فعالیت هایش بسیار دقیق بود.

دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه شهید چمران در همه عرصه ها مدیر و مدبر و بسیار شایسته بود اضافه کرد: شهید چمران هیچ گاه تحت تاثیر جریان ها و مسایل سیاسی نبود و فدایی امام و اسلام بود و مدیران باید به این مهم بسیار توجه کنند.