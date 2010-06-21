درگیری ها به تمام شهرهای ترکیه انتقال داده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی افزایش موج تنش ها میان شبه نظامیان مخالف کرد با نیروهای ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور، سخنگوی پ ک ک درباره توسعه دایره درگیری ها به دیگر شهرهای ترکیه هشدار داد.

"احمد دنیز" مسئول روابط خارجی حزب پ ک ک در بیانیه ای اعلام کرد: هم اکنون نیروهای ما در تمام مناطق ترکیه وجود دارند و درصورتی که حملات آنکارا ادامه پیدا کند تحرکات نظامی خود را در تمام این مناطق دنبال خواهیم کرد، چرا که مجبور به دفاع از خود هستیم.

اجساد سربازان ترک کشته شده در درگیری با پ ک ک

دنیز که در منطقه کوهستانی "جبل قندیل" در مثلث مرزی ایران، عراق و ترکیه حضور داشت، در ادامه افزود: دولت ترکیه می خواهد حزب ما را به جنگی فراگیر بکشاند، آنان می خواهد کردها را هم از بین ببرند که البته توانایی این کار را ندارند. وی همچنین خواستار حل مسئله کردهای ترکیه از راه های مسالمت آمیز شد.

خاطر نشان می شود در جریان درگیری دو روز پیش نظامیان ترکیه با شبه نظامیان مخالف در مرز شمالی عراق دست کم 22 نفر از جمله 10 نظامی ترک کشته شدند.

گزارشها از آن حکایت دارد که نیروهای پ ک ک با پوشیدن لباس های چوپانی توانسته اند نیروهای ارتش ترکیه را فریب داده و در فرصت مقتضی به آنان حمله کرده اند.

دولت ترکیه در پی تحولات اخیر امروز با حضور رئیس جمهور، نخست وزیر و سران ارشد نظامی و اطلاعاتی نشست امنیتی برگزار کرد.