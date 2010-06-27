غلامرضا خوش خلق در گفتگو با مهر گفت: توانیر در نظر دارد همانند مقطعی که لامپ کم مصرف در میان مردم به صورت گسترده توزیع شد، طرح تعویض و جمع آوری لوازم خانگی پرمصرف را اجرایی کند، البته این طرح هنوز نهایی نشده است چراکه به طور قطع ابتدا باید تولیدکنندگان پاسخگوی نیاز تولید باشند.

معاون توانیر افزود: مسلم آن است که اجرای این طرح، منابعی به مراتب بیش از منابع مالی اجرای طرح توزیع لامپهای کم مصرف را می طلبد. توانیر در حال حرکت به این سمت است که جامعه را به سوی استفاده از تجهیزات کم مصرف هدایت کند، چراکه با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، استفاده از این تجهیزات به اقتصاد خانوار نیز کمک می کند.

وی تصریح کرد: توانیر در مورد کولرهای گازی که با سیستم خورشیدی کار می کند نیز اقداماتی را در دست انجام دارد، چراکه مصرف این کولرها، 50 درصد کمتر از مصرف کولرهای گازی است. بر این اساس، طرح پایلوتی در دست اجرا است که اگر به نتیجه برسد، به تولیدکنندگان داخلی، ساخت اینگونه کولرها را توصیه خواهیم کرد.

به گفته خوش خلق، اگر تولیدکننده ای می خواهد در داخل کشور تولیدی داشته باشد، قدر مسلم باید مورد حمایتهای دولت قرار گیرد، این درحالی است که توانیر توصیه هایی را در رابطه با ساخت یخچال و کولر آبی نیز برای بهینه سازی مصارف انرژی به تولیدکنندگان ارایه کرده است.

جلوگیری از واردات کالاهای پرمصرف

خوش خلق گفت: دستورالعملی تهیه شده که بر مبنای آن، قرار شده است توانیر با مکاتبات اولیه ای که با موسسه استاندارد صورت داده است، بتواند به صورت قانونمند از واردات تجهیزات پرمصرف به داخل کشور خودداری کند به نحوی که میزان مصرف واقعی هر کالا، منطبق با آنچه باشد که به عنوان برچسب انرژی بر روی کالا نصب شده است.

وی اظهار داشت: در مورد لامپهای کم مصرف نیز مشاهده شده که لامپهایی با کیفیت پایین، گرانتر و با وات کمتر از میزانی که بر روی مشخصات آن نصب شده است، وارد کشور شده اند که توانیر، مسائل را از طریق موسسه استاندارد و وزارت بازرگانی در حال پیگیری دارد.

به گفته معاون توانیر، مکاتباتی با وزارت بازرگانی صورت گرفته تا سود و عوارض گمرکی این کالاهای پرمصرف را بالا برند.