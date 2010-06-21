هزار فقره استاندارد ملی تجدید نظر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا عالیشاهی عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: اداره کل استاندارد گلستان نیز به تبع سازمان متبوع از کلیه صاحبنظران، محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان و نیز کلیه کارشناسان دستگاههای اجرایی استان که علاقمند به مشارکت در این امر باشند دعوت به عمل می آورد تا به فراخور تخصص و دانش خود در تجدید نظر استانداردهای ملی تدوین شده در صنایع مختلف غذایی و کشاورزی، شیمی و پلیمر، مصالح ساختمانی و معدنی، برق و الکترونیک، اوزان و مقیاسها، صنایع لاستیک و پلاستیک و ... مشارکت نمایند.

وی ضمن اظهار این مطلب که فهرست عناوین استانداردهای مورد نیاز به تجدید نظر و نیز فرم پیشنهاد تدوین در پایگاه الکترونیکی اداره کل به آدرس : www.isiri-gorgan.ir موجود است گفت : علاقمندان می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی و تکمیل فرم پیشنهاد تدوین و ارسال فرمهای تکمیل شده به اداره کل ، آمادگی خود را اعلام نموده و یا با مراجعه حضوری به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان به نشانی گرگان ، خیابان ملاقاتی ، روبروی بلوار استاندارد ، در این امر مشارکت نمایند.

عالیشاهی به امتیازات این کار پژوهشی و تحقیقی اشاره کرد و گفت: مشارکت در امر تدوین استانداردهای ملی و تجدید نظر آن به عنوان دبیر یا عضو کمیسیونهای تدوین علاوه بر انعقاد قرارداد و پرداخت مبالغی از طرف این اداره کل ، لحاظ امتیازات پژوهشی را نیز برای محقق و اعضای هیئت علمی دانشگاهها به دنبال خواهد داشت.