به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: آموزش رشتههای صنایع دستی از دیگر بسترها برای سرمایه گذاری است.
علی اصغر احمدی افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه های متنوع هنرهای سنتی و صنایع دستی در استان زمینه برای سرمایهگذاری در حوزه صنایع دستی استان ایلام است.
به گفته این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، ایجاد شعب فروش در خارج از کشور از جمله راهکارهای سرمایهگذاری است.
وی خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد تجاری با تجار و صادرکنندگان به منظور ایجاد تعامل و فروش محصولات تولیدکنندگان بستری برای سرمایهگذاری در صنایع دستی استان است.
معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: ایجاد مکان دائمی نمایشگاهی صنایع دستی میتواند راهی برای سرمایهگذاری باشد.
ایلام - خبرگزاری مهر: ایجاد شهرک صنایع دستی یکی از برنامه های معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی ایلام برای سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: آموزش رشتههای صنایع دستی از دیگر بسترها برای سرمایه گذاری است.
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