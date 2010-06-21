به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ظهر دوشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: آموزش رشته‌های صنایع دستی از دیگر بسترها برای سرمایه گذاری است.



علی اصغر احمدی افزود: همچنین برگزاری نمایشگاه های متنوع هنرهای سنتی و صنایع دستی در استان زمینه برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنایع دستی استان ایلام است.



به گفته این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، ایجاد شعب فروش در خارج از کشور از جمله راهکارهای سرمایه‌گذاری است.



وی خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد تجاری با تجار و صادرکنندگان به منظور ایجاد تعامل و فروش محصولات تولیدکنندگان بستری برای سرمایه‌گذاری در صنایع دستی استان است.



معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: ایجاد مکان دائمی نمایشگاهی صنایع دستی می‌تواند راهی برای سرمایه‌گذاری باشد.