بقای شهرکهای صنعتی مازندران نیازمند مساعدت بانکهاست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم گوهردهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای شهرک های صنعتی استان در نوشهر افزود: برای ایجاد یک شهرک صنعتی مناسب 75 فاکتور باید اجرایی شود که برای محقق شدن این موارد باید اعتبارات لازم به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد.



گوهردهی با بیان اینکه ایجاد درمانگاه برای شهرک صنعتی الزامی است، گفت: چون شهرک از لحاظ دسترسی به پزشک معالج دارای مشکل است برای پیشگیری از حوادث غیرقابل پیش بینی و یا در هنگام درمان آسیب‌دیدگی وجود درمانگاه برای شهرک صنعتی ضروری است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: در شهرک صنعتی شماره یک با 197 واحد صنعتی قرارداد منعقد شد که تنها 97 واحد فعالیت مستمر دارند.



وی افزود: واحدهای صنعتی در شهرک برای فعالیت مستمر نیازمند حمایت مالی از سوی بانکها هستند.



گوهردهی یادآور شد: با تعهدی که برای ایجاد شهرکهای صنعتی در مازندران ایجاد شده است، برای اشتغالزایی پایدار شهرکها باید به معنای واقعی فعالیت داشته باشند.

وی افزود: با حمایت بانک‌ها می‌توان پاسخگوی نیازها و اشتغالزایی در شهرکهای صنعتی بود.

