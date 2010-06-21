60 درصد برنامه های رادیو جوان تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تغییرات برنامه های رادیو جوان ظهر امروز دوشنبه با حضور بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان، مدیران گروه این شبکه و خبرنگاران در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

مدیر رادیو جوان در این نشست خبری گفت: عناوین برنامه های رادیو جوان افزایش یافته و زمان برنامه ها کم شده است.

تغییرات برنامه های رادیو جوان افزود: بعد از برگزاری جلسات کارشناسی انجام شده است که امیدوارم تغییرات به وجود آمده رضات مخاطبان را جلب کند.

وی افزود: حدود 60 درصد از برنامه های رادیو جوان تغییر کرده و 40 درصد باقی مانده به برنامه هایی اختصاص دارد که روی آنتن است و مورد توجه شنوندگان قرار داد. این برنامه ها با اصلاحات انجام شده و اضافه شدن آیتم های متنوع پخش می شوند.

احمد پور خاطرنشان کرد: گروه جوان در جامعه 20 درصد، گروه جوان و اندیشه 14 درصد، گروه جوان و فرهنگ 17 درصد، گروه جوان و ورزش 17 درصد، گروه جوان و دانش 8 درصد، پخش تولید 10 درصد، طرح و برنامه نزدیک به یک درصد، باشگاه رادیو جوان یک درصد، نمایش 3 درصد و آرشیو 9 درصد از برنامه های رادیو جوان را به خود اختصاص داده است.

همچنین از ساعت 4 صبح به مدت 2 ساعت برنامه عابران سپیده از رادیو جوان پخش می شود. سعی کرده ایم این برنامه فرصتی برای آرامش مخاطبان ایجاد کند.

مدیر رادیو جوان درباره برنامه های مناظره گفت: پخش برنامه گفتگو محور مسلط ادامه می یابد. سعی می کنیم مباحث عمیقتر و برنامه های مناظره در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی و ... افزایش یابد البته تلاش می کنیم برخی موضوعات از جمله حاشیه ها در برنامه های مناظره کمتر شود.

احمدپور ادامه داد: برنامه های رادیو نباید دچار رکود شود چرا که ممکن است تکرار فرمها در برنامه ها برای شنونده خسته کننده باشد بنابراین باید تلاش کنیم برنامه ها قالبهای متنوعی داشته باشد.

وی درباره اینکه چرا برنامه های رادیو جوان دیگر مثل گذشته انتقادی نیست توضیح داد: برنامه های این شبکه رادیویی از روزی که من آمده ام تا کنون تغییری نداشته است و برنامه های قبلی روی آنتن رفت. ما سعی کردیم ابتدا جلسات کارشناسی را برگزار کنیم تا بعد برنامه ها را تغییر دهیم. اجازه دهید در ابتدا برنامه ها پخش شود و بعد مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهید. سعی می کنیم برنامه های جوان با کمترین محدودیت برای جوانان تولید و پخش شود.

مدیر رادیو جوان خاطرنشان کرد: 135 طرح از سوی برنامه هاسازان به رادیو جوان ارایه شد. همین مسئله نشان می دهد فضای این شبکه برای ارائه دیدگاههای جدیدب از است. امیدواریم بتوانیم نیاز مخاطبان را تامین کنیم.

وی با اشاره به برنامه های موسیقی نیز گفت: این شبکه ساعت 22 و 30 دقیقه به مدت نیم ساعت موسیقی پخش می کند. در واقع سعی می کنیم در برنامه های مختلف موسیقیهای متنوعی بومی، محلی و ملی پخش شود. حتی بخشهای متنوعی برای موسیقی شب، موسیقی افکتیو و ... پخش کنیم. امیدوارم تغییرات ایجاد شده بتواند نظر شنوندگان جوانمان را جلب کند.