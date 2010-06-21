به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، دکتر محمدباقر صابری زفرقندی اظهار داشت: نخستین هم‌اندیشی ملی سلامت اجتماعی توسط دفتر سلامت روانی - اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با همکاری سایر دستگاهها دهم تیر برگزار می‌شود.

وی گفت: دستگاههای اجرایی مختلف کشوری از جمله قوه قضائیه، شورای سیاست‌گذاری سلامت صدا و سیما، وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، انستیتو روانپزشکی تهران و سازمانهای مردم نهاد در این هم‌اندیشی مشارکت دارند.

مدیرکل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به هدف برگزاری این هم‌اندیشی گفت: از جمله اهداف این هم‌اندیشی، پرداختن به بعد اجتماعی سلامت از زوایا و منظرهای مختلف و دستیابی به تعریف یا مفهوم واحدی از سلامت اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه درحال حاضر تعریف واحدی از مفهوم سلامت اجتماعی در کشور وجود ندارد گفت: برخی از صاحب‌نظران تنها به برخی از جنبه‌های رفتار اجتماعی افراد می‌پردازند و برخی دیگر به خود اجتماع پرداخته و تعدادی از صاحبنظران نگاهشان به سلامت فرد در اجتماع است.

مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به سهم این وزارتخانه در تامین سلامت اجتماعی جامعه گفت: در بحث سلامت اجتماعی مانند همه بخشهای سلامت، بخش کوچکی از آن مستقیماً به وزارت بهداشت باز می‌گردد که اگر وزارتخانه به خوبی به وظایفش عمل کند حداکثر 25 درصد می‌شود و 75 درصد تامین سلامت جامعه به سایر بخشهای جامعه باز می‌گردد.

زفرقندی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این موضوع و پیچیده بودن موضوع سلامت اجتماعی در کشور ما، نخست باید به تبیین دقیق وضعیت سلامت اجتماعی در کشور بپردازیم، وضعیت موجود را تحلیل کنیم و شاخصهای ارتقای سلامت اجتماعی در کشور را مشخص کنیم.