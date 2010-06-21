اولویت محیط زیست فارس در حوزه محیط طبیعی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد شاعری در جریان مراسم معارفه مدیر کل جدید محیط زیست استان فارس افزود: در این راستا باید محیط زیست در کنار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برنامه ریزی مدونی را در افق چشم انداز آینده داشته باشد تا تخلفات به حداقل برسد.

وی افزود: در حوزه محیط انسانی باید به گونه ای فعالیت شود که تمام صنایع به سمت استاندارد رفته و آلایندگی ها کنترل شود و با پایش مستمر و لحظه ای صنایع در خدمت مردم بود.

قائم مقام رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ادامه داد: توسعه صنعت، کشاورزی و خدمت باید صورت گیرد اما این امر باید بدون آلودگی دنبال شود از این رو باید با مدیریت پسماند و ایجاد تعامل بین محیط زیست، بیمارستانها و صنایع، آلایندگیها را به حدافل رساند.

شاعری در ادامه از راه اندازی یگان حفاظت و آغاز به کار آن خبر داد.

وی گفت: استان فارس سرزمینی وسیع بوده و دارای حوزه بزرگی از مناطق تحت مدیریت است و وجود صنایع بزرگ و کوچک در این استان و استقرار صنایع نشان از توسعه این استان است اما باید توسعه را در کنار حفظ قوانین و مقررات زیست محیطی در نظر گرفت.

در ادامه مراسم مدیر کل جدید محیط زیست استان فارس نیز اولویت کار خود را بحث آموزش همگانی و استفاده از تشکلهای مردم نهاد دانست و افزود: تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی در محیط زیست جایگاه ویژه ای دارد و دستیابی به توسعه پایدار فقط با مشارکت همگانی امکان پذیر است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: برای انجام تمام امور باید مهندسی فرآیند لحاظ شودو نیاز ما به توسعه انکار ناپذیر است اما توسعه باید مطابق با قوانین و مقررات زیست محیطی و منطبق با استانداردها باشد و صنعتی که با احداث آن اشتغالزایی انجام می شود مورد استقبال است اما باید در صنعت، حفظ محیط زیست جایگاه ویژه ای نیز داشته باشد.