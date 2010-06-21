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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۷

شاعری:

اولویت محیط زیست فارس در حوزه محیط طبیعی باشد

اولویت محیط زیست فارس در حوزه محیط طبیعی باشد

شیراز - خبرگزاری مهر: قائم مقام رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور اولویت کاری مدیر کل محیط زیست استان فارس را در حوزه محیط زیست طبیعی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد شاعری در جریان مراسم معارفه مدیر کل جدید محیط زیست استان فارس افزود: در این راستا باید محیط زیست در کنار جهاد کشاورزی و منابع طبیعی برنامه ریزی مدونی را در افق چشم انداز آینده داشته باشد تا تخلفات به حداقل برسد.

وی افزود: در حوزه محیط انسانی باید به گونه ای فعالیت شود که تمام صنایع به سمت استاندارد رفته و آلایندگی ها کنترل شود و با پایش مستمر و لحظه ای صنایع در خدمت مردم بود.

قائم مقام رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ادامه داد: توسعه صنعت، کشاورزی و خدمت باید صورت گیرد اما این امر باید بدون آلودگی دنبال شود از این رو باید با مدیریت پسماند و ایجاد تعامل بین محیط زیست، بیمارستانها و صنایع، آلایندگیها را به حدافل رساند.

شاعری در ادامه از راه اندازی یگان حفاظت و آغاز به کار آن خبر داد.

وی گفت: استان فارس سرزمینی وسیع بوده و دارای حوزه بزرگی از مناطق تحت مدیریت است و وجود صنایع بزرگ و کوچک در این استان و استقرار صنایع نشان از توسعه این استان است اما باید توسعه را در کنار حفظ قوانین و مقررات زیست محیطی در نظر گرفت.

در ادامه مراسم مدیر کل جدید محیط زیست استان فارس نیز اولویت کار خود را بحث آموزش همگانی و استفاده از تشکلهای مردم نهاد دانست و افزود: تنویر افکار عمومی و فرهنگسازی در محیط زیست جایگاه ویژه ای دارد و دستیابی به توسعه پایدار فقط با مشارکت همگانی امکان پذیر است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود: برای انجام تمام امور باید مهندسی فرآیند لحاظ شودو نیاز ما به توسعه انکار ناپذیر است اما توسعه باید مطابق با قوانین و مقررات زیست محیطی و منطبق با استانداردها باشد و صنعتی که با احداث آن اشتغالزایی انجام می شود مورد استقبال است اما باید در صنعت، حفظ محیط زیست جایگاه ویژه ای نیز داشته باشد. 

کد مطلب 1104910

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