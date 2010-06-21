1400 دانشجو در زنجان در طرح ضیافت اندیشه شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید محمد حسین صفوی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه طرح سراسری "ضیافت اندیشه" با نظر مقام معظم رهبری و حمایت رئیس جمهور اجرا می شود و وزارت علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت متولیان اجرای آن هستند، افزود: طرح "ضیافت اندیشه" ماهیتی آموزشی و تربیتی داشته و سرفصل های دروس انتخاب شده برای ارائه این طرح متناسب با نیازهای امروز نسل جوان است.

وی قرآن، نهج البلاغه، مهارتهای زندگی، اسلام و فمینیسم، اخلاق و شیعه شناسی را از جمله عناوین سرفصل های دروس این طرح برشمرد و افزود: همه این عناوین دارای یک گروه علمی بوده و کتابهای مربوط به آنها نیز تدوین شده است.

حجت الاسلام صفوی از اجرای طرح سراسری "ضیافت اندیشه" در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: هدف این طرح، گسترش زمینه هایی برای تحرک معرفتی جوانان است.

وی با اشاره به اینکه این طرح از 21 مرداد تا 12 شهریور اجرا خواهد شد افزود: اجرای این طرح از اولین شنبه ماه مبارک رمضان به مدت 3 هفته ادامه خواهد داشت و کلاس های مربوطه 5 روز در هفته برای دانشجویان برگزار می شود.

مسئول نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه های استان زنجان ادامه داد: ایجاد وب سایت، انتشار خبرنامه، ایجاد سامانه پیامکی و بلوتوثی برای معرفی اجمالی این طرح به دانشجویان، ایجاد کتابخانه سیار و توزیع بسته های فرهنگی در میان دانشجویان از جمله مصوبات اجرای این طرح در استان است.

حجت الاسلام صفوی با بیان اینکه در این طرح امتحاناتی از دانشجویان شرکت کننده به عمل می آید، تصریح کرد: دانشجویانی که موفق به کسب امتیاز دراین امتحانات شوند، گواهینامه شرکت در طرح را دریافت نموده و می توانند چهار واحد درسی خود را با دروس ارائه شده در این طرح معادل سازی نمایند.

وی ادامه داد: همچنین این دانشجویان در سفرهای زیارتی و همچنین مزایای ازدواج دانشجویی دراولویت قرار می گیرند.