آجورلو با مربی بلژیکی ملاقات کرد/ صعود به نیمه نهایی جام یوفا مهمترین افتخار "بروس"

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استیل آذین به همراه حسن غفاری معاون روابط بین الملل این باشگاه امروز دوشنبه در نشست با هوگو بروس، ضمن خوشامدگویی به این مربی بلژیکی، مذاکراتش را با وی برای پیوستن به استیل آذین آغاز کرد.

بروس که بامداد امروز وارد تهران شده است، یکی از گزینه‌های اصلی هدایت تیم فوتبال استیل آذین برای حضور در دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر است.

این مربی بلژیکی طی سال‌های 1970 تا 1983 در تیم اندرلشت بلژیک بازی کرده و 350 مرتبه پیراهن این تیم را در مسابقات لیگ بلژیک برتن کرده است. او در سال 1983 راهی بروژ شد و تا سال 1988 با پیراهن این تیم در 161 بازی به میدان رفت.

در این سال‌ها بروس 24 بار پیراهن تیم ملی بلژیک را برتن کرد و به عنوان مدافع میانی این تیم را در مسابقات اروپایی همراهی کرد.

بروس در سال 1988 کار مربیگری را با تیم "مولنبک" آغاز کرد و سه فصل در این تیم حضور داشت. او در سال 1991 هدایت تیم بروژ را برعهده گرفت و در هفت سال حضور مستمر در این تیم دو بار قهرمان لیگ و دو مرتبه عنوان قهرمانی جام حذفی بلژیک را به دست آورد.

در این سال‌ها بروس به همراه بروژ با پیروزی برابر تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا حتی به مرحله نیمه نهایی جام بوفا هم صعود کرد که این مهمترین افتخار دوره ورزشی این مربی بلژیکی محسوب می شود.

بروس از سال 1997 تا سال 2002 هدایت تیم "موسکرون" را برعهده داشت و از سال 2003 تا 2005 تیم اندرلشت را هدایت کرد که با این تیم یکبار قهرمان لیگ بلژیک شد.

از سال 2005 تا 2008 این مربی هدایت تیم گنک را برعهده گرفت و با این تیم یکبار عنوان نایب قهرمانی لیگ بلژیک را بدست آورد. در سال 2008 وی در تیم پاناتینایکوس یونان مربیگری کرد و در سال 2009 سرمربی تیم ترابوزان اسپور ترکیه شد.

هوگو بروس در این سال‌ها سه مرتبه با تیم‌های بروژ و اندرلشت در لیگ قهرمانان اروپا حضور یافت و بهترین نتایجی که در آن مسابقات کسب کرد، پیروزی برابر تیم‌های لیون فرانسه و زسکا مسکو روسیه بوده است. وی سه مرتبه هم به عنوان مربی سال فوتبال بلژیک انتخاب شد.