خانواده ها نسبت به آسیبهای اینترنت و ماهواره بی تفاوت نباشند

فاطمه رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاههای متعددی از جمله سازمان ملی جوانان، آموزش و پرورش، بسیج دانش آموزی و امور مساجد، متولی اوقات فراغت جوانان هستند. همچنین سازمان فرهنگی و هنری شهرداری با کمک فرهنگسراها نقش عمده و بسزایی در پر کردن این اوقات در شهرهای مختلف برعهده دارد.

نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص موفقیت یا عدم موفقیت دستگاههای مسئول، اظهار داشت: این دستگاهها هر سال نسبت به سالهای گذشته موفقیت بیشتری داشته اند که نشان دهنده عزم بیشتر و برنامه ریزی دقیق تر و هدفمند تر آنها است. چنانچه توانسته اند با بودجه بیشتری که دریافت کرده اند در زمینه پر کردن اوقات فراغت جوانان به اهداف خود برسند.

وی افزود: بهتر است دستگاههای مسئول برای آگاهی از عملکرد فعالیتهای خود در زمینه اوقات فراغت از خانواده ها و جوانان نظرسنجی کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: در بین سال هم جوانان ما اوقات فراغتی دارند که با گذراندن در کلاسهای فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی، استفاده از برنامه های رادیو و تلویزیون ،همچنین برنامه های کامپیوتری آن را پر می کنند اما عمده ترین اوقات فراغت در سه ماه تابستان است که اکنون شروع شده است.

فاطمه رهبر در زمینه جذب جوانان به رسانه های غربی افزود: بحث ترویج فرهنگ بیگانه از طریق شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مختص ایران نیست بلکه یک مسئله جهانی است. در واقع فرهنگ غربی در کشورهای مختلف رسوخ کرده با این تفاوت که در ایران این تسلط با توجه به نگرشهای دینی و مذهبی که خانواده ها دارند نسبت به کشورهای دیگر کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه هر برنامه ریزی خوب و قانونمندی از سوی دستگاههای متولی اوقات فراغت بدون همکاری خانواده ها به نتیجه مطلوب نمی رسد، بیان داشت: خانواده ها باید به این آگاهی برسند که همانطور که دریافت اطلاعات و منابع غنی علمی و فرهنگی از طریق دستگاههای ارتباط جمعی از جمله اینترنت و ماهواره برای جوانان سودمند است، ممکن است آسیبهای جدی هم به تربیت فرزندان وارد کرده و حتی کیان خانواده ها را از بین ببرد.

رهبر در مورد نقش مجلس در غنی سازی اوقات فراغت جوانان افزود: مجلس در کارهای اجرایی وارد نمی شود بلکه وظیفه مجلس پیش بینی بودجه های خوب و مناسب برای دستگاههایی است که در این زمینه فعالیت دارند. مجلس در خصوص کسری بودجه سازمان ملی جوانان هم در برنامه چهارم توسعه و هم در برنامه بودجه سنواتی پیش بینی هایی داشته در حال حاضر هم پیش بینی هایی کلان در برنامه توسعه پنجم در دستور کار مجلس و کمیسیون فرهنگی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به فرصت سه ماهه تابستان، خانواده ها به تناسب فرهنگ خود در کنار دستگاههای اجرایی برنامه ریزی خوب و منسجمی داشته باشند. چرا که این زمان فرصت خوبی است که خانواده ها در زمینه کمبودهای تربیتی فرزندانشان بازنگری داشته و در رفع چالشها گام بردارند. همچنین با سفرهای تفریحی و گردشگری نیازهای جسمی و روحی جوانان را برطرف کرده تا آنها با تجدید قوای جسمی و روحی و با انرژی بیشتری خود را برای سال تحصیلی آینده آماده کنند.