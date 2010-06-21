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۳۱ خرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

ادعای یک مقام ناشناس اماراتی/

تعطیلی 40 شرکت اماراتی به اتهام فروش قطعات حساس به ایران

تعطیلی 40 شرکت اماراتی به اتهام فروش قطعات حساس به ایران

یک مقام آگاه دولت امارات مدعی شد که در پی اثبات فروش قطعات حساس توسط برخی از شرکت ها به ایران که امکان اسفاده از آنها در ساخت تسلیحات هسته ای وجود دارد، دفاتر تمامی این شرکت ها تعطیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، یک روزنامه اماراتی به نقل از این مقام رسمی که نامش فاش نشده است، مدعی شد این 40 شرکت تحریم های بین المللی علیه ایران با فروش این تجهیزات و قطعات حساس به این کشور نقض کرده اند.

وی در ادامه با اشاره به تلاش امارات در زمینه آنچه برخورد با شرکت های ناقض تحریم علیه ایران نامید، گفت: این شرکت ها داخلی و بین المللی بوده که متهم فروش مواد خطرناک ممنوعه با استفاده دو گانه به ایران شده اند که اقدام آنها بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و پیمان NPT غیر مجاز و ممنوع شده است.

وی از این شرکتها نام نبرد.

قطعنامه جدید ضدایرانی که توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده بود، سرانجام با 12 رای موافق و 2 رای مخالف برزیل و ترکیه تصویب شد. لبنان در رای گیری امروز رای ممتنع داد. این در حالی است که آمریکا و همپیمانان غربی اش به شدت به دنبال جلب اجماع کامل برای تصویب این قطعنامه بدون هر گونه مخالفتی بودند که در این راه ناکام ماندند.

پیش از این سخنگوی دولت کویت نیز با بهانه کردن آنچه پایبندی کشورش به اجرای پادمانها و قوانین بین المللی خواند، با حمایت از قطعنامه ضد ایرانی اخیر اعلام کرد: کویت به مسئله قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران و به ویژه بازرسی و کنترل محموله های دریایی پایبندی دارد.

کد مطلب 1104938

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