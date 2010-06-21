تولیدکنندگان پوشاک اسلامی در مازندران تسهیلات ویژه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه بعد از ظهر دوشبه در جلسه بررسی تسهیلات اعطایی به تولید کنندگان پوشاک با اشاره به اینکه هفت کارگاه تولید البسه در استان مجوز تاسیس گرفتند، گفت: هم اکنون دو کارگاه در حال تجهیز شدن برای دوخت و تولید پوشاک بانوان براساس معیارها و مدلهای مورد تایید جامعه اسلامی هستند.

وی افزود : از ۵۳۶ واحد صنفی تولید پوشاک در استان ، ۲۹۷ واحد آن مربوط به البسه آقایان است که تحت نظارت سازمان بازرگانی استان هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار با اشاره به اینکه ۴۱ واحد تولیدی پوشاک در استان از تسهیلات زود بازده استفاده کرده اند تصریح کرد: در جهت حمایت از سرمایه گذاران دراین صنعت واحدهایی که تولیدات البسه آنها با جامعه اسلامی همخوانی داشته باشد تسهیلات بانکی متناسب با طرح ارائه شده که مورد تایید مراجع زیربط رسیده باشد، اعطا می شود ضمن آنکه غرفه رایگان نیز در نمایشگاه های پوشاک در سراسر استان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

فرزانه بر ارائه تسهیلات براساس مطالعه دقیق عرضه و تقاضای این محصولات در بازار تاکید کرد و گفت: برای نظام مند کردن تولید پوشاک در واحد های صنفی وکارگاه های تولیدی نظارت دائمی لازم است و در صورتی که تخلفی از سوی تولید کنندگان این صنعت صورت گیرد، مشوق های داده شده نیز قطع می شود.

وی هدف از ارائه این مشوق ها را تولید پوشاک متعارف و ایجاد تنوع دررنگ و مدل آنها اعلام کرد و گفت: تولید کنندگان باید درتولید البسه به آراستگی توجه کنند.