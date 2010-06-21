آب شرب شیراز از استانداردترین آبهای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن اردکانی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: طی چند سال گذشته بحث جدیدی در خصوص فروش دستگاه های تصفیه آب شرب در شیراز مطرح شده که باید عنوان کرد تنها بحثی که در این راستا وجود دارد جنبه تجاری اینگونه رفتارهاست چراکه آب شرب شیراز یکی از استاندارد ترین آبهای مصرفی کشور به شمار می رود.

وی افزود: در اینگونه دستگاه ها فیلترهایی وجود دارد که پس از مدتی باید تعویض شود چراکه در صورت عدم تعویض، خود این فیلتر به مرور آلوده می شوند و اقدام به پخش میکروب در آب شرب خواهد کرد و از طرفی دیگر وجود چنین فیلتر هایی باعث از بین رفتن املاح مورد نیاز بدن که در آب وجود دارد شده و سختی آب را با کاهش فراوان مواجه می کند.

مدیر عامل آبفای شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت آبرسانی شیراز گفت: این کلانشهر از لحاظ درخواست متقاضی رتبه بالایی را در کشور به خود اختصاص داده که نسبت به سال 85 تعداد 20 هزار مشترک جدید اضافه شده و 23 هزار انشعاب جدید درب منازل نصب شده است.

اردکانی با بیان اینکه کمترین میزان مصرف آب در صنایع است، یاد آور شد: 19 درصد از مشترکین 1.5 برابر الگوی مصرف آب صرف می کنند، شش درصد دو برابر الگوی مصرف، 13 درصد مصرف غیر خانگی دارند و 40 درصد نیز در چهار گزینه مشترک هستند اما باید اعلام کرد که کمترین مشترکین صنعتی کشور در شیراز است.